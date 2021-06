Jetpack Joyride für Apple Arcade angekündigt

So langsam nimmt Apple Arcade wieder Fahrt auf. Nach einer Durststrecke von rund zwei Monaten, ist Frenzic: Overtime in der letzten Woche erschienen. Angry Birds Reloaded, Alto’s Odyssey: The Lost City und Doodle God Universe sind ebenfalls schon für Apple Arcade angekündigt, nun meldet sich auch ein Altbekannter zurück.

Jetpack Joyride wird demnächst auf auf Apple Arcade verfügbar sein. Im Store ist es als Jetpack Joyride+ (App Store-Link) gelistet, denn immerhin gibt es bei Arcade-Spielen weder Werbung noch In-App-Käufe. Und das macht den Endlos-Runner wirklich interessant, wenn man das Spielprinzip mag. Ich habe früher wirklich viel Jetpack Joyride gespielt und freue mich auf die kommenden Premium-Version.

Einen genauen Startermin gibt es noch nicht, vermutlich wird es noch ein paar Wochen dauern. Aber schon jetzt könnt ihr im Store auf „Laden“ klicken und werdet bei Veröffentlichung benachrichtigt.

Jetpack Joyride+