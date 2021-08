Kein Audio: Apple startet Austauschprogramm für das iPhone 12

Gestern habe ich etwas ruhiger angehen lassen, die wohl wichtigste Information des Wochenendes möchte ich euch aber natürlich nicht vorenthalten. Apple hat ein Austauschprogramm für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro gestartet – bei beiden Geräten kann es zu Problemen mit der Audio-Ausgabe kommen.

Hervorgerufen wird das Problem durch eine eventuell fehlerhafte Komponente des Hörermoduls, die betroffenen Geräte wurden laut Apple zwischen Oktober 2020 und April 2021 hergestellt. „Wenn dein iPhone 12 oder iPhone 12 Pro beim Tätigen oder Empfangen von Anrufen keinen Ton aus dem Hörer abgibt, ist es möglicherweise für Service qualifiziert“, heißt es von Apple.

Alle Informationen zum Austauschprogramm findet ihr in diesem Support-Dokument, das auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Betroffen ist laut Angaben von Apple nur ein kleiner Prozentsatz, aber vielleicht seid ihr ja betroffen. Dann findet ihr in dem Dokument alle wichtigen Informationen, die ihr zum Austausch des beschädigten iPhones benötigt.