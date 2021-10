Keynote: HomePod mini in neuen Farben, neues Apple Music-Abo

Apple hat während der „Unleashed“-Keynote zwei kleinere Dienste und Updates aus dem Musikbereich vorgestellt. Apple Music wird ein weiteres Abonnement spendiert bekommen, das sich „Voice Plan“ nennt und mit einem Preis von 4,99 USD zu Buche schlagen wird.

Mit diesem Abo können Nutzer und Nutzerinnen Apple Music nur über Siri, also per Sprachsteuerung, verwenden und so entsprechende Playlists, Songs und Alben aufrufen. Der Voice Plan gilt für eine Person, funktioniert nur mit Siri, dafür aber auch auf allen Apple-Geräten. Das Abonnement wird in mehr als 15 Ländern zum Start angeboten werden, darunter auch in Deutschland.

Neuigkeiten gibt es auch vom beliebten Smart Speaker, dem HomePod mini. Dieser wird nun neben den klassischen Farben Schwarz und Weiß auch in drei neuen Farbvarianten angeboten, nämlich in Dunkelblau, Orangerot und Gelb. Die neuen Farben werden ab November zum Preis von 99 USD verfügbar gemacht werden.