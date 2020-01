Kinderfreundliches Rätselspiel „Thinkrolls Space“ für nur 2,29 Euro

Thinkrolls Space (App Store-Link) ist im Juli letzten Jahres für 4,49 Euro gestartet und konnte genau einmal günstiger erworben werden. Im August hat man für kurze Zeit nur 1,09 Euro gezahlt, heute ist der Preis zum zweiten Mal gefallen. Diesmal muss man etwas mehr bezahlen: 2,29 Euro statt 4,49 Euro.

Insgesamt gibt es in Thinkrolls Space ganze 110 Level, die sich für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren eignen, sowie 108 weitere Level für kleine Entdecker ab acht Jahren. Falls mehrere Personen Thinkrolls Space spielen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, bis zu sechs Profile anzulegen, um die Auswahl an sieben großen Planeten zu erkunden und dabei 24 außerirdische Thinkrolls kennenzulernen und einzusetzen. Besonders schön für Kinder ist die Tatsache, dass es unbegrenzte Neuversuche für jedes Rätsel gibt – so kann ohne Zeitdruck und Erfolgsdenken entspannt getüftelt und ausprobiert werden.

„Im ganzen Spiel werden Spieler dazu animiert, zu experimentieren“, heißt es auch vom Avokiddo-Team. „Sie werden durch Versuche lernen, Elemente zu kombinieren und auf aufeinanderfolgende Lektionen aufzubauen, um ihr kreatives Denken, Logik, Problemlösung, Raumwahrnehmung und Gedächtnis zu verbessern.“ Zusätzlich zu den zahlreichen Puzzles gibt es einen Verzicht auf Werbung Dritter und In-App-Käufe, und auch eine Internetverbindung wird für das Spielen nicht benötigt. Damit eignet sich Thinkrolls Space durchaus auch für eine längere Autofahrt in den Urlaub.

Thinkrolls Space wird mit guten 4,7 Sternen bewertet, ist 105,4 MB groß und in deutscher Sprache verfügbar.