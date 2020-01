Treeceps: Fitness-App einen Monat lang kostenlos testen

Wollt ihr in diesem Jahr aktiver, sportlicher und fitter werden? Dann werft einen Blick auf die iOS-App Treeceps (App Store-Link), die zum Jahresstart mit einem netten Angebot lockt. Der erste Monat ist kostenlos, danach muss man 29,99 Euro pro Jahr bezahlen.

Treeceps verbindet Training und Workouts mit einer interaktiven Welt. Über Apple Health könnt ihr eure Daten direkt in Treeceps übertragen. So werden Schritte zum Beispiel durch Schrittlauch dargestellt. Wer viele Stockwerke steigt, baut in der digitalen Welt einen immer größer werdenden Leuchtturm auf. Wer Krafttrainings absolviert, pflanzt Gainseblümchen.

In Treeceps könnt ihr einen individuellen Trainingsplan hinterlegen oder auf Vorlagen zurückgreifen. Ihr könnt angeben, ob ihr dabei Zuhause, im Home Gym oder im Fitnessstudio trainiert. Zudem könnt ihr angeben, welche Geräte und Hilfsmittel ihr zur Verfügung habt. Die Übungen werden mit einer kurzen Animation dargestellt, für die bestmögliche Ausführung solltet ihr euch anderweitig informieren oder einen Experten oder Trainier im Fitnessstudio kontaktieren.

Das bietet Treeceps

Deine Schritte produzieren Schrittlauch und füttern virtuelle Tiere, die man Runimals nennt

Fitness Erfolge lassen Blumen in der Welt von Treeceps wachsen und schalten neue Runimals frei

Gestiegene Stockwerke lassen deinen Leuchtturm wachsen

Eine wundersame Welt wartet auf dich, beeinflusst von deiner Aktivität, mit simulierter Tageszeit und Wettereffekten

Erhalte humorvolle Wettervorhersagen, um zu wissen, wann du draußen spazieren gehen kannst

Mach dich auf viele Überraschungen auf deinem Weg gefasst

Muskeln aufbauen und Workouts erledigen

Trainiere zuhause oder im Fitnessstudio, indem du dein verfügbares Equipment auswählst

Keine Erfahrung notwendig: Treeceps bringt dir bei, wie man echtes, effektives Krafttraining durchführt. Wiederholung für Wiederholung.

Falls Krafttraining neu für dich ist: Lass dir von der künstlichen Intelligenz den perfekten Plan erstellen, basierend auf deiner Zeit, deinem Equipment und deinen Zielen

Falls du bereits Erfahrung mit Krafttraining hast: Erstelle deine eigene Routine und zeichne sie in der Welt von Treeceps auf

Hochqualitative 3D Animationen (Frau + Mann) zeigen dir genau, wie die Übungen ausgeführt werden sollen

Bereichere dein Training durch wissenschaftlich basierte Tipps von Dr. Fox

Einfach zu nutzender Workout-Tracker, der dich auf einzigartige Weise durch das Training führt

Fortgeschrittene Funktionen wie 3D Muskelgruppen Visualisierung, detaillierte Workload- und Erschöpfungs-Einschätzung pro Muskelgruppe, RPE Tracking, Fortschritts-Statistiken, Progressions-Empfehlungen und mehr

Euer Interesse ist geweckt? Dann ladet euch Treeceps kostenlos auf iPhone oder iPad. Der erste Monat ist aktuell gratis, danach muss man 29,99 Euro pro Jahr zahlen. Optional gibt es einen Einmalkauf in Höhe von 69,99 Euro.