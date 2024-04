Kompakte Powerbank für die Apple Watch heute besonders günstig

Heute morgen haben wir schon auf die neue Ugreen Powerbank aufmerksam gemacht, die mit 20.000 mAh eine starke Kapazität aufweist. Wie wir wissen, will die Apple Watch eigentlich täglich ans Stromkabel und damit ihr auch unterwegs bestens versorgt seid, empfehlen wir heute die günstige Powerbank von Joyroom.

Joyroom Powerbank für die Apple Watch für 16,56 Euro statt 25,99 Euro (Amazon-Link)

mit Gutschein LHEQTVZ6

Mit 63 Gramm ist die 2.000 mAh starke Powerbank kompakt und ihr könnt den Notakku in der Hosentasche mitnehmen. Zusätzlich ist eine Schlaufe mit Ring dabei, mit dem ihr die Powerbank auch am Rucksack befestigen könnt. Die Apple Watch legt man einfach auf den Ladepuck und kann die Apple Watch Ultra innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden und die normale Apple Watch in 1,5 bis 2 Stunden voll aufladen.

Joyroom Powerbank lädt die Apple Watch mehrfach auf

2.000 mAh klingt erst einmal wenig, bedenkt man aber, dass der Akku in der Apple Watch zwischen 280 und 308 mAh groß ist (Apple Watch Ultra circa 550 mAh), kann man seine Uhr mehrfach aufladen. Auf dem kleinen Display kann man genau ablesen, wie viel Restkapazität noch vorhanden ist und via USB-C den Akku wieder mit Storm versorgen.

Denkt an den Gutschein und bezahlt an der Kasse nur 16,56 Euro statt 25,99 Euro. Wie lange das Angebot gültig ist, wissen wir nicht, daher lieber zeitnah als zu spät zugreifen.

Angebot 486 Bewertungen JOYROOM 2000 mAh Kabelloses Ladegerät für Apple Watch-Serie... 【Schnelles und stabiles magnetisches Laden】Unser kabelloses Ladegerät verfügt über ein integriertes Magnetmodul und die iWatch kann sich...

【2000 mAh Akkukapazität】Das tragbare kabellose Ladegerät verfügt über eine Akkukapazität von 2000 mAh, mit der die Apple Watch Series...