Neue Ugreen Powerbank mit Display, USB-C Kabel und 20 Prozent Rabatt

Wenn ich länger unterwegs bin, nehme ich sehr gerne eine Powerbank mit, denn nicht immer ist eine Steckdose in der Nähe. In Hotels gibt es eigentlich immer eine Steckdose am Bett, doch in Airbnbs oder anderen Unterkünften kann das ganz anders aussehen. Auch dann ist eine Powerbank super praktisch und man kann seine Geräte schnell wieder aufladen.

Aus dem Hause Ugreen gibt es eine Neuauflage mit USB-A und USB-C mit insgesamt 20.000 mAh Kapazität. Am USB-C Anschluss könnt ihr iPhone, iPad oder andere Geräte mit 20 Watt und Power Delivery besonders schnell laden. Innerhalb von nur 30 Minuten kann man das iPhone 15 Pro von 0 auf 60 Prozent aufladen. Über die USB-C Buchse könnt ihr die Powerbank selbst aufladen. Ein USB-C Kabel liegt dem Lieferumfang bei, allerdings muss man ein Netzteil mit mindestens 20 Watt selbst stellen. Innerhalb von 6 Stunden ist die Powerbank wieder voll.

Neue Ugreen Powerbank mit 20 Prozent Rabatt kaufen

Insgesamt kann man sogar drei Geräte gleichzeitig aufladen, allerdings nur langsam. Insgesamt gibt es 2x USB-A und 1x USB-C. Auf dem kleinen Display könnt ihr die restliche Kapazität ablesen, außerdem ist der Akku auch im Flugzeug zugelassen.

Mit dem 20 Prozent Gutschein auf der Produktseite kostet die Ugreen Powerbank nur 29,59 Euro (Amazon-Link) statt 36,99 Euro.

UGREEN Power Bank 20.000mAh 22.5W, Externer Handyakku mit USB C Input&Output PD 20W... 20,000mAh enorme Kapazität: Diese UGREEN Powerbank bietet Ihren Geräten mehr als genug Leistung. Mit enormer Akkukapazität von 20000mAh und...

Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf: Insgesamt drei Anschlüsse (USB-A1: 22.5W Max; USB-A2: 22.5 Max; USB-C: 20W Max; ) garantieren diese externe...