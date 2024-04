Sharp HT-SB700 Soundbar: Neues Einsteiger-Modell mit Dolby Atmos

Wer einen Fernseher im eigenen Wohnzimmer nutzt, ist mit der Anschaffung einer Soundbar meist gut beraten: Der Klang der TV-Lautsprecher lässt in vielen Fällen sehr zu wünschen übrig und kann durch eine Soundbar deutlich aufgewertet werden. Wer ein Modell aus dem Einsteiger-Segment sucht, kann ab sofort auf ein neues Modell von Sharp, der 2.0.2 Soundbar, zurückgreifen.

Die Sharp 2.0.2 Soundbar mit der Modellbezeichnung HT-SB700 wird als „bisher kompakteste und günstigste Dolby Atmos-Soundbar“ vom Hersteller beschrieben und eignet sich für kleine bis mittelgroße Wohnräume. Sie will vor allem „mit ihrem schlanken Design und immersiven 3D-Surround-Sound“ überzeugen.

Neben Dolby Atmos werden weitere Audio-Standards, wie zum Beispiel Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby TureHD dekodiert und wiedergegeben. Die Soundbar bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter Bluetooth 5.3 (mit SBC und AAC), HDMI (mit eARC und CEC), USB und einem optischen sowie einem AUX-Audio-Eingang.

Fünf Equalizer-Presets und 140 Watt Ausgangsleistung

Die neue Soundbar verfügt über eine Ausgangsleistung von insgesamt 140 Watt, die über zwei Full-Range-Lautsprecher und zwei nach oben abstrahlende Höhenlautsprecher, welche den Schall an der Decke reflektieren, erreicht wird und so auch für den 3D-Surround-Sound sorgen. Fünf vorangestellte Equalizer (Movie, Music, Voice, Night und EQ-Off) sowie die Bass- und Höhenanpassung ermöglichen ein individuelles Klangprofil für eine Vielzahl von Audioinhalten. Die HT-SB700 kann per Fernbedienung bequem vom Sofa aus, oder mit der One-Touch-Tasten am Gerät gesteuert werden.

Auch bei der Verarbeitung will sich die Soundbar keine Blöße geben: Das Metall-Frontgitter mit matt-schwarzem Finish verleiht ihr ein modernes und stilvolles Erscheinungsbild. Speziell für den Einsatz unter kleineren Fernsehgeräten entwickelt, bietet sie mit Abmessungen von 52 x 11,3 x 7,2 cm eine ideale Ergänzung für Bildschirme bis zu 32 Zoll. Verzichtet werden muss in dieser Einsteiger-Preisklasse allerdings auf Apples AirPlay, das nicht mit an Bord ist.

Die Sharp 2.0.2 HT-SB700 Soundbar ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,90 Euro erhältlich. Auch bei Amazon ist die Neuerscheinung bereits gelistet. Weitere Details und Infos gibt es auch auf der Produktseite bei Sharp.