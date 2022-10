Kuo: iPhone 15 Pro soll neue Buttons mit Taptic Engines bekommen

Kaum ist das iPhone 14 Pro (Max) auf dem Markt, meldet sich der allseits bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo mit neuen Prognosen zur kommenden iPhone-Generation. In einer Reihe von Tweets bei Twitter äußerte er sich zu einem neuen Design für die Lautstärke- und Power-Buttons des mutmaßlichen iPhone 15 Pro.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022