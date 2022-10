Dreame M12 startet: Nass-Trocken-Sauger kann auch ein Handstaubsauger sein

Auf der diesjährigen IFA hat Dreame eine Vielzahl neuer Produkte vorgestellt, unter anderem auch den Dreame M12. Hier handelt es sich nicht nur um einen Nass-Trocken-Sauger, sondern um ein Kombigerät, das zum Handstaubsauger umgebaut werden kann. Der M12 ist ab sofort verfügbar und kann für derzeit für reduziert 444,54 Euro (zum Angebot) bei MediaMarkt bestellt werden. Alle Details zum Gerät findet ihr folgend.

Saugen und Wischen in einem Durchgang

Der Dreame M12 wird mit einer motorisierten Bürste, einem Fugenaufsatz und einer Ladestation geliefert. Die Bürste selbst ist zu einer Seite geöffnet und kann so eine einseitige Kantenreinigung durchführen. Der Motor sorgt für eine sehr einfache Handhabung, da der Sauger ohne viel Kraft über den Boden bewegt werden kann und die Rollen in die entsprechende Richtung automatisch gedreht werden. Ebenfalls praktisch: Hier gibt es einen Schneidekamm, der Verschmutzungen lösen und entfernen kann. So wird vermieden, dass Haare aufgewickelt werden.

Die Saugkraft liegt bei soliden 12.000 Pa, der Frischwassertank ist 920 Milliliter groß, der Abwassertank fasst 700 Milliliter. Ist die Reinigung abgeschlossen, kann man in der Station eine Selbstreinigung vornehmen, um die Bürste nach der Arbeit zu reinigen. Ein Gebläse oder eine Art Trockner gibt es hier aber nicht.

2-in-1 Kombigerät

Auf dem Display wird die aktuelle Verschmutzung und auch die Restlaufzeit angezeigt. Im Wischmodus schafft man circa 35 Minuten, wer nur saugt, kann so bis zu 60 Minuten arbeiten. Gut: Das Handstück kann ganz einfach vom Gerät abgenommen werden und verwandelt sich so in einen praktischen Handstaubsauger. Mit der kleinen Mini-Bürste könnt ihr zum Beispiel euer Sofa absaugen oder euer Auto reinigen, da man hier nicht auf eine Steckdose angewiesen ist, sondern per Akku saugt. Des Weiteren gibt es noch eine Fugendüse, mit der ihr auch in Ritzen und Verwinkelungen den letzten Dreck entfernen könnt.

Der Dreame M12 bietet daher gleich zwei Geräte in einem. Voll aufgebaut kann man mit dem Gerät gleichzeitig Saugen und Wischen und danach noch weitere Bereiche außerhalb des Bodens reinigen und Missgeschicke schnell entfernen. So muss man keine zwei Geräte aufstellen und zudem nicht zwei Mal das Bankkonto belasten.

Ich habe den Dreame M12 auf der Messe in Berlin kurz testen können und war vor allem von der motorisierten Bürste angetan, da sie und der Sauger nur so über den Boden „fliegen“, da man kaum noch Kraft aufwenden muss.

Falls ihr den M12 selbst ausprobieren möchtet, ist jetzt übrigens ein sehr guter Zeitpunkt. Denn ausgehend vom regulären Verkaufspreis von 529 Euro könnt ihr noch bis Sonntag bei MediaMarkt die Mehrwertsteuer „sparen“. Für eingeloggte MediaMarkt-Mitglieder reduziert sich der Preis im Warenkorb automatisch auf 444,54 Euro.