Dreame: Neuer Akkustaubsauger und Saugroboter auf der IFA 2022 präsentiert

Das Unternehmen Dreame, vor allem bekannt für smarte Bodenpflege-Geräte, hat während der diesjährigen IFA 2022 in Berlin seine neuesten Technologien und Produkte vorgestellt. Dreame zeigt auf der IFA sein Produktportfolio bestehend aus Roboterstaubsaugern, Nass- und Trockensaugern sowie kabellosen Stielstaubsaugern. Ausgestattet mit den selbst entwickelten Hochgeschwindigkeits-Digitalmotoren in Verbindung mit KI-Technologie oder DualBoost 2.0 „läuten die Geräte eine neue Ära intelligenter Bodenpflege ein“, so Dreame.

Das Highlight auf dem Dreame IFA-Stand ist der neue vollautomatische Flaggschiff-Roboter DreameBot L10s Ultra. Mit der Motorentechnologie von Dreame und dem exklusiven DualBoost 2.0 sorgt der Saug-Wischroboter für eine gründliche Reinigung unterschiedlicher Böden. Neben Staubsaugen und Wischen entleert der L10s Ultra in Verbindung mit der Basisstation automatisch seinen Staubbehälter, reinigt die Wischmopps, füllt Wasser nach und gibt Reinigungslösung in einen separaten Tank. Die großen Staubbeutel der Basisstation haben ein Fassungsvermögen von 3 Litern, wodurch diese im Idealfall nur alle 2 Monate ausgetauscht werden müssen.

Mit der fortschrittlichen KI-Technologie von Dreame, der 3D-Laser-Navigation sowie der leistungsstarken RBG-Kamera erzeugt der DreameBot L10s Ultra eine dreidimensionale Karte seiner Umgebung. Darin werden die Raum-Umrisse, Hindernisse sowie die Bodenbeschaffenheit für eine effektive Reinigung erfasst. Der L10s Ultra unterstützt Alexa, Siri und Google Assistant. Ebenfalls auf der Messe zu sehen ist der kleine Bruder DreameBot L10s Pro. Er verfügt über viele der gleichen Funktionen des L10s Ultra, wird aber ohne Basisstation ausgeliefert.

Zu den ausgestellten Neuheiten gehört darüber hinaus der DreameBot D10s Pro. Er ist mit AI Action, intelligenter Pfadplanung, Hinderniserkennnung und DualBoost 1.0 Auto-Entleerung ausgestattet. Der DreameBot X10 Ultra verfügt ebenfalls über AI Action, Auto-Entleerung, wäscht sowie trocknet die Wischmopps zur Bodenreinigung und ist in der Lage, diese eigenständig abzulegen und wieder aufzunehmen.

Dreame H12 Steam: Kabelloser Dampf-, Nass- und Trockensauger

Der kabellose Dampf-Nass- und Trockensauger H12 Steam von Dreame wurde für die Reinigung von Hartböden entwickelt. Er ist in der Lage, wahlweise mit Dampf-, Heißwasser- oder Kaltwasserreinigung selbst hartnäckige eingetrocknete Verschmutzungen zu beseitigen.

Das Herzstück des H12 Steam ist der neue Hochgeschwindigkeits-Digitalmotor, der mit einer maximalen Geschwindigkeit von 180.000 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Der Nass- und Trockensauger wird von einem leistungsstarken 8 x 4.000mAh-Akkupack mit Spannung versorgt. Die Akku-Kapazität reicht für bis zu 45 Minuten Dauerbetrieb. Der H12 ist mit einem fortschrittlichen Schmutzerkennungssystem ausgestattet. Dank seiner speziellen, an einer Seite offenen Reinigungsbürste, kann der H12 unmittelbar an Fußleisten oder Rändern entlangfahren. Mit seinem intuitiven LED-Display, Sprachansagen und einer starken Vorwärtsbewegung durch die motorbetriebene Bürste will Dreame für ein komfortables Reinigungserlebnis sorgen.

Ein weiteres Highlight unter den neuen Nass- und Trockensaugern ist der Dreame M12. Er verfügt über ein fortschrittliches Wasserzirkulationssystem und einen leistungsstarken Motor für effizientes Wischen und Saugen. Die abnehmbare Motor-Einheit wird nach Anstecken des Saugrohrs zum leistungsstarken Handstaubsauger.

Die neuen Produkte von Dreame lassen sich während der IFA 2022 am Stand des Unternehmens in Halle 7.1A/105 begutachten. Zu Preisen und Verfügbarkeiten der Neuerscheinungen hat der Hersteller bisher noch keine Infos mitgeteilt. In diesem Jahr soll aber aufgrund des rasanten Marktwachstums in Deutschland und anderen europäischen Märkten noch eine deutsche Niederlassung von Dreame mit dem Ziel, ein lokales Vertriebsteam aufzubauen und die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel zu intensivieren, eröffnen. Weitere Infos zu den Neuheiten finden sich auch auf der Website von Dreame.