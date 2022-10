Nothing Ear Stick: Neue True Wireless-InEars mit transparentem Design vorgestellt

Die Nothing Ear 1, InEars mit integrierter Geräuschunterdrückung, vom jungen Unternehmen Nothing, wurden schon vor dem Erscheinen in großen Kampagnen geteasert. Für die Firma des OnePlus-Mitgründers Carl Pei war es das erste Produkt, kurz darauf folgte mit dem Phone 1 auch das erste Smartphone des Unternehmens.

Nun gibt es mit dem Nothing Ear Stick ein weiteres InEar-Modell aus dem Kopfhörer-Portfolio von Nothing, das allerdings auf ein halboffenes Prinzip, ähnlich zu den AirPods, setzt. Das sind die Features der Neuerscheinung:

Ergonomisches Design

Dynamische 12,6-mm-Treiber

AAC- und SBC-Codecs

7 Stunden Akkulaufzeit, kombiniert 29 Stunden

Schnellladefunktion: 10 Minuten aufladen für 2 Stunden Nutzung

Gewicht: 4,4 Gramm pro Earbud

Drei Mikrofone in jedem Earbud, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern

Bluetooth 5.2

Staub-, wasser- und schweißfest nach IP54

Trageerkennung

Ein-Ohr-Nutzung möglich

Sprachassistent

Unterstützt Google Fast Pair

Aufladen des Ladecases per USB-C

Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Ohrhörer-Paar auch das Ladecase, ein USB-C-Kabel und ein kleines Benutzerhandbuch. Die Nothing Ear Stick können ab sofort bei Cyberport vorbestellt werden, die Auslieferung sollte Anfang November starten. Auf der Produktseite von Nothing gibt es zudem weitere Infos zur Neuerscheinung.