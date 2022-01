Lade-Puck für die Apple Watch ohne Kabel: Leider nicht schnell genug

Worum genau geht es in diesem Artikel? Vielleicht um die Minimierung von Kabelsalat zum kleinen Preis? Wer auch mal eine Nacht oder zwei auswärts übernachtet, aber nicht extra sein Ladekabel für die Apple Watch mitnehmen möchte, der wird sich vielleicht über einen Lade-Pack wie diesen freuen.

Das „Magnetisches Ladegerät für Apple Watch“, das für 13,99 Euro auf Amazon gekauft werden kann, verzichtet nämlich auf ein eigenes Kabel. Stattdessen kann man einfach ein Lightning-Kabel verwenden, das man ja vielleicht ohnehin dabei hat.

Ich finde die Idee jedenfalls praktisch, wenn so ein kleiner Lade-Adapter ist natürlich einfach in der Tasche verstaut, als das lange Kabel. Und auch der Preis geht mit 13,99 Euro für diesen kleinen Helfer absolut in Ordnung.

Leider ist diese Lösung nicht von Apple zertifiziert und in den Rezensionen sind auch einige durchwachsene Stimmen zu finden. Und zumindest die Beschwerden in Sachen Ladegeschwindigkeit kann ich bereits nach einem sehr kurzen Test bestätigen: Mit einem Marken-Kabel an einen leistungsstarken USB-C-Port angeschlossen lädt der kleine Lade-Puck die Apple Watch in 10 Minuten nur 5 Prozent. Im Vergleich dazu: Mit dem „alten“ USB-A-Ladegerät von Apple sind es in der gleichen Zeit 9 Prozent. Schon da ist deutlich zu erkennen, dass man klare Einbußen in Sachen Geschwindigkeit in Kauf nehmen muss.

Das ist definitiv schade – denn die Idee finde ich gelungen. Vielleicht sieht das ja ein etablierter Hersteller ähnlich. Oder würde für euch ein so kompakter Lade-Puck ganz ohne Kabel gar nicht in Frage kommen?