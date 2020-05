Lieferando: Ab sofort auch ein bargeldloses Trinkgeld möglich

Ich kann gar nicht genau sagen, wie oft wir in den vergangenen Wochen mit Lieferando (App Store-Link) bestellt haben. Aber was soll man sonst in Corona-Zeiten auch machen, wenn man nur noch Netflix gucken und nicht in ein gutes Restaurant gehen kann? Mittlerweile ist letzteres zwar wieder möglich, wird von mir persönlich aber noch gemieden.

Umso mehr freue ich mich über das aktuelle Update der Lieferando-App. Sie bietet ab sofort eine Trinkgeld-Funktion, die meiner Meinung nach schon lange überfällig war. In der Update-Beschreibung der App ist zu lesen:

Wir haben eine Trinkgeld-Funktion hinzugefügt, damit Du Deinem Fahrer über den Food Tracker oder die Bestellverlauf-Seite ganz einfach ein Trinkgeld geben kannst.

Natürlich konnte man dem Fahrer auch schon vorher ganz normal etwas Bargeld in die Hand drücken – davon war ich aber schon selbst vor Corona kein großer Fan. Natürlich kann ich ihn für seine möglicherweise schnelle Lieferung belohnen, aber schmeckt das Essen überhaupt?

Genau das ist mit der neuen Trinkgeld-Funktion nun kein Problem mehr. Schmeckt mir das Essen, kann ich auch im Nachgang der Bestellung und Lieferung noch ein Trinkgeld geben – ganz bequem per digitaler Zahlung. Ich gehe davon aus, dass in diesem Fall der komplette Betrag an das Restaurant ausgeschüttet wird – aktuell muss ich mir das aber noch bestätigen lassen.