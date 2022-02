Logi Options+: Support-Software für Eingabegerät für neue Macs optimiert

Bitte fragt mich nicht, was Logitech in seiner Software-Abteilung veranstaltet, aber immerhin gibt es nun mal gute Neuigkeiten: Nach der Logi Options App ist nun auch die Logi Options+ Anwendung für Macs mit Apple-Prozessor optimiert. Das bedeutet für Nutzerinnen und Nutzer eines entsprechenden Macs: Logi Options+ läuft stabiler und benötigt weniger Strom.

Das große Problem an der Sache: Vermutlich weiß nicht mal Logitech selbst, warum sie zwei Apps für einen sehr ähnlichen Zweck anbieten. Nachdem ich vor einiger Zeit für meinen M1-Mini und die Nutzung der MX Master 3 Maus die neue Software Logi Options+ installiert habe, ist meine „alte“ Logitech Craft-Tastatur nur mit der Options-App ohne „+“ kompatibel. Und auch neue Geräte, wie etwa wie kunterbunten Pop-Produkte, lassen sich nur mit der Logi Options, nicht aber mit der Logi Options+ App koppeln. Verstehe das, wer will…

Klar ist aber, dass die MX-Produkte von Logitech bei uns in der Redaktion die Nase aktuell vorne haben, da kann selbst Apple mit seinen überarbeiteten Tastaturen und der Magic Mouse nicht mithalten.

So setzen wir in Sachen Steuerung des Mauszeigers auf die Logitech MX Master 3, die neben einem wunderbaren Scrollrad auch noch praktische Daumentasten mitbringt. Per App können alle Tasten frei konfiguriert werden, sogar abhängig von der aktuell im Vordergrund laufenden Anwendung. Als Tastatur empfehlen wir die MX Keys, die es entweder mit oder ohne Ziffernblock gibt.

