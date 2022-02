Feuerwear Sam: Die erste Fahrradtasche aus Feuerwehrschlauch

Feuerwear macht sich bereit für den Start der Fahrrad-Saison. Am 16. März wird das Kölner Unternehmen die erste Fahrradtasche aus Feuerwehrschlauch in seinen Online-Shop aufnehmen. Wir haben schon jetzt die ersten Informationen für euch – und eine kleine Überraschung für besonders aufmerksame Leser.

Bis vor einigen Jahren bin ich zumeist mit dem Rucksack zur Arbeit geradelt, doch gerade im Sommer gab es dabei ein großes Problem: Der Rücken ist schnell vollgeschwitzt. Deutlich bequemer ist man mit einer Fahrradtasche unterwegs, die seitlich am Gepäckträger befestigt wird. Eine solche Lösung bietet Feuerwear bald mit dem Modell Sam an.

Als Material kommen bei der Fahrradtasche natürlich gebrauchter Feuerwehrschlauch, aber auch PVC-Plane und Gewebe aus recycelten PET-Flaschen zum Einsatz. 19 Liter passen hinein, verschlossen wird die Tasche mit einem Rolltop. Dank einstellbarem Klickfix-System wird die Tasche sicher an jedem Typ Rad mit Gepäckträger befestigt. Reflektorstreifen an Front und Seiten bieten bessere Sichtbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Kleine Tragegriffe sowie der verstellbare Umhängegurt kommen zum Einsatz, wenn das Rad abgestellt wird und der Weg zu Fuß weitergeht.

Das kann in Feuerwear Sam alles verstaut werden

Die Fahrradtasche Sam ist 35 Zentimeter breit. Durch das Rolltop-Hauptfach mit Reißverschluss wird bei Bedarf gerade in der Höhe viel an Stauraum dazu gewonnen mit einer Größe von 39 bis zu 55 cm. Selbst ein Laptop im 17-Zoll-Format oder zwei Aktenordner finden neben Getränkeflasche und Lunchbox ausreichend Platz. Für Dinge wie ein iPad oder 13-Zoll-Laptop steht innen an der verstärkten Rückseite ein offenes Fach bereit. Zusätzlich ist ein geräumiges Innenfach mit Reißverschluss für Smartphone sowie Ladekabel eingenäht. Auf der vorderen Außenseite bietet ein zusätzliches Fach mit Splash-Reißverschluss Platz für viele weitere Dinge, die schnell zur Hand sein sollten.

Ich habe bereits ein Rezensionsexemplar erhalten und werde ich bis zum Launch mit eigenen Eindrücken rund um Sam versorgen. Es kommt aber noch besser: Unter allen aufmerksamen Leserinnen und Lesern verlosen wir eine Fahrradtasche Sam von Feuerwear. Schreibt dazu einfach bis zum 28. Februar in einer Mail an gewinnspiel@appgefahren.de, warum ausgerechnet ihr eine neue Fahrradtasche benötigt.