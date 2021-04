Logitech kündigt das Ende der Harmony-Fernbedienungen an

Das kam dann doch ein wenig Überraschend: Logitech hat am Wochenende bekannt gegeben, in Zukunft keine Harmony-Fernbedienungen mehr zu produzieren und auch keine neuen Software-Funktionen mehr zu entwickeln. Lediglich der Support für bereits erhältliche Geräte soll in den kommenden Jahren noch fortgeführt werden.

Die Universal-Fernbedienungen von Logitech gehörten in der Vergangenheit zu den absoluten Empfehlungen auf dem Markt. Mit stets gut gepflegten Datenbanken und Apps zur Einrichtung und Steuerung haben sie auch mich überzeugt. Ich nutze seit Jahren eine Fernbedienung von Harmony und möchte den Komfort im Vergleich zu anderen Lösungen nicht mehr missen. Für mich ist es deutlich einfacher, mein Setup bestehend aus Philips-Fernseher, Sky Receiver, Apple TV und gelegentlich auch dem Blu-Ray-Player mit einer Harmony anstatt mit vier einzelnen Fernbedienungen zu steuern.

Während aktuell noch die Restbestände verkauft werden, soll es zumindest in der nahen Zukunft keine Einschränkungen für bestehende Nutzer geben. So schreibt Logitech in einem Statement: „Wir erwarten keine Auswirkungen auf unsere Kunden durch diese Ankündigung. Wir planen, unsere Harmony-Community und neue Harmony-Kunden zu unterstützen, was den Zugriff auf unsere Software und Apps zum Einrichten und Verwalten Ihrer Fernbedienungen beinhaltet. Außerdem planen wir, die Plattform weiterhin zu aktualisieren und Geräte zu unserer Harmony-Datenbank hinzuzufügen. Der Kunden- und Garantiesupport wird weiterhin angeboten.“

Das Aus für Harmony ist keine spontane Entscheidung

Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr realisiere ich, dass das Aus für die Harmony-Reihe nicht ganz überraschend kommt. Während die Universal-Fernbedienungen früher regelmäßig im Angebot und zu einem eher niedrigen Straßenpreis erhältlichen waren, ist das bereits seit über einem Jahr nicht mehr der Fall. Ebenso hat Logitech schon lange keine neue Harmony-Hardware vorgestellt. Auch die Tatsache, dass sich seit Apples Umstellung auf 64-Bit-Apps auf dem Mac rein gar nichts mehr bei der Harmony-Software getan hat, fügt sich am Ende in das Gesamtbild ein.

Warum Logitech diesen Schritt gehen will, das können wir aktuell nur spekulieren. Es dürfte aber wohl klar sein, dass es letztlich wohl ums Geld geht – anscheinend waren die Harmony-Fernbedienungen nicht mehr profitabel (genug).