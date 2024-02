Logitech Lift: Ergonomische Maus kostet nur noch 52 Euro

Die Eingabegeräte von Logitech sind meine erste Wahl. Ich setze zudem auf die Ergo-Reihe von Logitech, da ich täglich sehr lange am Rechner sitze und so mein Handgelenk und Arm schone. Logitech Lift (Amazon-Link) ist im Oktober 2022 auf den Markt gekommen und ist mit der Silent-Touch-Technolgie ausgestattet, bei der Klicks fast geräuschlos sind. Hat man solch eine Maus einmal genutzt, will man keine andere mehr nutzen. Das musste ich bei meinem Test mit der größeren Logitech MX Vertical feststellen und bin wieder zurück zur Logitech Lift gewechselt. Meinen Test zur Lift könnt ihr hier nachlesen.

Die Maus ist um 57 Grad geneigt und sorgt so für eine „natürlichere Händedruck-Position“. Dies bedeutet weniger Druck auf das Handgelenk und bringt Arm und Oberkörper in eine natürlichere Haltung. Mit 108 x 70 x 71 Millimeter ist die Maus für kleine bis mittelgroße Hände geeignet. Ich persönlich würde eine größere Maus bevorzugen, aber Logitech bietet die MX Vertical nur mit veralteter Technik an. Der DPI-Bereich liegt zwischen 400 und 4000 dpi und kann in 100 DPI-Schritten angepasst werden. Die Lift verfügt über 6 Tasten: Links-/Rechtsklick, Zurück/Vorwärts, Mitteltaste, Scroll-Rad mit Mittelklick. Einen Akku gibt es nicht, hier kommt eine AA-Batterie zum Einsatz, die bis zu 24 Monate hält.

Über die Software Logitech Options+ könnt ihr die Tasten frei belegen, ich nutze die mittlere Taste zum Beispiel, um alle Fenster wegzuschieben und den Desktop freizulegen. So kann ich Elemente auf dem Desktop einfacher erreichen. Ihr könnt aber auch andere Aktionen auf die Tasten legen. Die Handhabung ist super, man gewöhnt sich schnell an die neue Handposition und auf lange Sicht tut ihr eurem Handgelenk etwas gutes.

Zum Start hat die Logitech Lift zwischen 60 und 65 Euro gekostet, heute könnt ihr im Logitech-Sale bei Amazon sparen und bekommt die weiße Variante für 52 Euro – günstiger geht es aktuell nicht. Bei der hellen Variante, die ich ebenfalls nutzen, muss ich sagen, dass sie nach intensiver Benutzung etwas abnutzt und die Oberfläche nicht mehr so schön aussieht. Das ist mir persönlich aber nicht so wichtig…

