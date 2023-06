MacBook Air 15″: Apple spricht in neuem Interview über das Design

Apples Vice President of Hardware Engineering, Kate Bergeron, und Marketing-Mitarbeiterin Laura Metz haben kürzlich in einem Interview mit Mark Spoonauer von Tom’s Guide gesprochen. Es ging unter anderem um das Design des neuen 15-Zoll MacBook Air, einschließlich seines größeren Displays und der zwei zusätzlichen Lautsprecher.

Kate Bergeron erklärt im Interview, dass das 15-Zoll MacBook Air die gleiche Batterielaufzeit wie das 13-Zoll Modell habe. Dies sei das Ergebnis von „thermischen Regelkreisen und Softwareoptimierungen“.

„Es gibt definitiv thermische Regelkreise und Software-Optimierungen, die wir verwenden. Die Arbeitsbelastung eines typischen MacBook Air-Users ist ziemlich sprunghaft, das heißt, man tut vielleicht ein paar Minuten lang etwas und verlässt dann den Computer, um entweder einen Hintergrundprozess laufen zu lassen, der ziemlich wenig oder gar nichts tut. Und so können wir die Hebel im Silicon und in der Software so einstellen, dass wir diese Zeitspannen ausnutzen und den Stromverbrauch wirklich auf ein Minimum reduzieren können.“

Auch bezüglich der Dicke des 15″-MacBook Air äußerte sich Kate Bergeron. Mark Spoonauer fragte sich, ob es ein explizites Ziel Apples war, „den dünnsten 15-Zoll-Laptop der Welt“ abzuliefern.

„Zu Beginn haben wir uns ehrlich gesagt das Ziel gesetzt, einen 15-Zoll-Laptop zu bauen, der genauso dick ist wie der 13-Zoll-Laptop. Es ist nicht so einfach wie in dem Video, in dem man eine Pinch-Geste macht und das Gerät auf magische Weise zwei Zoll größer wird. Einer der wichtigsten Punkte, auf die sich das Team wirklich konzentrieren musste, ist die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei dieser großen Bildschirmgröße. Das Display, also das LCD, muss strukturell sehr stabil sein. Deshalb verwenden wir einen strukturellen Klebstoff, um das Panel mit dem Teil zu verbinden, das wir Displaygehäuse nennen.“

Neugierig war Spoonauer auch bezüglich der Vorteile des 15″-Modells gegenüber des kleineren Bruders, des MacBook Air mit 13″-Display. Auch hier hat Kate Bergeron eine Antwort.

„Warum sprechen wir nicht über die Lautsprecher? Wir waren in der Lage, zwei weitere Tieftöner in das 15-Zoll-Gerät […] einzubauen, und wir nutzen die größere Bildschirmgröße, um uns diese Möglichkeit zu verschaffen. Wir haben die Force-Cancelling-Treiber in der Breite des Produkts versetzt, weil wir die größere Stellfläche nutzen müssen. Außerdem wollen wir ein möglichst großes Trackpad in das Produkt einbauen und gleichzeitig die großartige Akkulaufzeit des Airs beibehalten. Um es kurz zu machen: Der größere Bildschirm erfordert etwas mehr Energie. Wir müssen also den Akku entsprechend vergrößern, weil wir sonst die angestrebte Akkulaufzeit nicht erreichen würden. Wir können also das größere Produkt nutzen, um den Akku ein wenig zu vergrößern und den Platz zu nutzen. Wir können auch das Trackpad vergrößern und haben trotzdem eine hervorragende Batterielaufzeit für das MacBook Air.“

Auf die Frage, ob Apple einen zusätzlichen USB-C-Anschluss oder einen SD-Kartensteckplatz für das 15-Zoll-MacBook Air in Erwägung zieht, sagte Laura Metz, dass Apple der Meinung sei, dass die bestehende Anschlussauswahl „sehr gut zum dünnen und leichten Design des Produkts passt.“

Das Interview ist eine lohnende Lektüre für diejenigen, die sich für Apples Designüberlegungen für das 15-Zoll-MacBook Air interessieren. Das Notebook ist seit gestern bei Apple erhältlich, nachdem es seit letzter Woche vorbestellt werden konnte.

Fotos: Apple.