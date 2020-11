Macs mit M1 Prozessor sollten bloß nicht zurückgesetzt werden

Normalerweise sollte es äußerst selten vorkommen, dass ein fabrikneuer Computer komplett zurückgesetzt wird. Solche Fälle scheint es aber durchaus zu geben, wie eine aktuelle Meldung auf MacRumors zeigt. Anscheinend gibt es nämlich genau bei dieser Disziplin Probleme mit den neuen M1-Rechnern von Apple.

Natürlich haben wir es auf unseren Mac Minis nicht versucht zu reproduzieren, aber anscheinend endet das Zurücksetzen mit der folgenden Fehlermeldung: „An error occurred preparing the update. Failed to personalize the software update.“ Danach gibt es keinen Weg mehr zurück, der Mac ist unbrauchbar.

Der Fehler ist Apple bekannt und mittlerweile gibt es auch einen ersten Workaround, der allerdings nicht für jeden Nutzer zu bewältigen sein wird: Mit dem Apple Configurator 2 und einem zweiten Mac, der per Kabel mit dem M1-Mac verbunden wird, kann man die Firmware wiederherstellen und das recoveryOS aktualisieren.

Sicherlich kann so etwas immer mal passieren und ist wohl der Preis dafür, auf eine komplett neue Generation zu setzen. Ärgerlich ist es für die betroffenen Nutzer auf jeden Fall, zum jetzigen Zeitpunkt sollte man das Zurücksetzen der neuen Macs definitiv vermeiden. Es ist davon auszugehen, dass Apple den Fehler (hoffentlich zeitnah) behebt.