Google Chrome bekommt Verbesserungen und neues Icon für Big Sur

Falls ihr Google Chrome verwendet, könnt ihr jetzt Version 87.0.4280.66 installieren, die auch ein angepasstes App-Icon für macOS Big Sur mitbringt. Gerne zum Start die Frage an euch: Gefallen euch die einheitlichen App-Icons auf dem Mac, die jetzt den iOS-Icons ähneln?

Gleichzeitig ist Chrome wieder schneller geworden und verteilt die Ressourcen besser. Hintergrund-Tabs rufen die CPU nicht mehr so oft auf und schonen somit die Akkulaufzeit, die um um bis zu 1,25 Stunden verbessert wurde. Chrome startet jetzt auch bis zu 25 Prozent schneller und lädt Webseiten sieben Mal so schnell.

In Chrome könnt ihr in der URL-Eingabe jetzt auch Schnellaktionen ausführen. Tippt man zum Beispiel „Cookies löschen“ ein, wird man direkt zur passenden Einstellung weitergeleitet (hat bei mir noch nicht funktioniert). Des Weiteren gibt es eine neue Möglichkeit geöffnete Tabs in einer Übersicht anzeigen zu lassen. Später wird Google zudem Tab-Gruppen einführen.

Chrome mit M1-Chip nutzen

Auf M1-Macs kann die neue Chrome-Version für Probleme Sorgen und stützt nach dem Start direkt ab. Google ist unterrichtet und will schnellstmöglich ein Update ausliefern. Bis dahin könnt ihr diesen Workaround verwendet, damit Chrome auf auf euren M1-Mac läuft.

Insofern Google Chrome das Update nicht automatisch einspielt, öffnet Chrome und wählt im Menü „Über Google Chrome“. Hier wird das Update geladen und installiert. Damit das neue App-Icon angezeigt wird, muss man Chrome einmal aus dem Dock entfernen und neu hinzufügen.