MacX DVD Ripper Pro günstiger kaufen und 4 weitere Apps geschenkt bekommen

Anzeige. Aus dem Hause MacX gibt es gerade ein neues und tolles Angebot. Wenn ihr euch für MacX DVD Ripper Pro entscheidet, das aktuell auch günstiger angeboten wird, bekommt ihr die Programme MacX MediaTrans, MacBooster 8, Coolmuster Data Recovery for Mac und den 5KPlayer kostenlos dazu.

MacX DVD Ripper Pro kaufen + 4 Apps gratis (zum Angebot)

Mit dem Programm MacX DVD Ripper Pro könnt ihr alte und auch neue DVDs digitalisieren, zum Beispiel Disney-DVDs, TV-Serien und vieles mehr. Das Programm unterstützt dabei DVDs, ISO-Abbilder und Video_TS und kann die Videos in den Formaten MP4, H.264, MOV, FLV, MPEG4, MKV, AVI, QT, MP3 und Co. rippen. Erwähnenswert ist, ihr könnt bei Bedarf den Videocodec H.265/HEVC wählen, um mehr Platz zu sparen.

Unterstützt werden dabei mehr als 350 Profile, die diverse Formate als Vorlage anbieten, zum Beispiel für YouTube, iPhone, iPad, Android, Apple TV und mehr. Bei der Konvertierung werden eine Vielzahl an Optionen und Einstellmöglichkeiten angeboten. Das Video lässt sich zudem trimmen, um so zum Beispiel Werbung oder Trailer zu entfernen. Wer sich als fortgeschrittener Nutzer oder Nutzerin ansieht, kann auch die Output-Einstellungen händisch festlegen: Videocodec, Video Bitrate, Bildwechselfrequenz, Seitenverhältnis, Auflösung, Audiocodec, Audio Kanal, Audio Sample Rate, Bitrate und mehr stehen zur Auswahl. Erst kürzlich wurden neue Profile für die iPhone 14-Modelle hinzugefügt.

Auch mit dabei

MacX MediaTrans: MacX MediaTrans ist komplett mit iOS 16, iPadOS 16 und den neuen iPhone-Modellen kompatibel. Ihr könnt einfach eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Memos, Klingeltöne und mehr verwalten. Via Drag-and-Drop können Daten schnell zwischen iPhone/iPad und Mac synchronisiert werden. So könnt ihr Fotos fix übertragen, habt Zugriff auf eure Videos, Musik und weitere Medien. Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben oder Daten für ein Backup auf einer externen Festplatte speichern. Es handelt sich um eine lebenslange Lizenz, kostet sonst 40 Euro.

MacBooster 8: Mit MacBooster 8 könnt ihr euren Mac aufräumen, Junk löschen, den Cache leeren, Speicher freigeben, besonders große Dateien ausfindig machen und mehr. Das Design ist modern, die Handhabung sehr einfach. Hier gibt es eine Lizenz für 6 Monate und 3 Macs. Kostet sonst 30 Euro.

Coolmuster Data Recovery for Mac: Mit Coolmuster Data Recovery könnt ihr verlorenen oder gelöschte Daten wiederherstellen. So könnt ihr Dokumente, Bilder, Videos, Audiodateien und mehr zurückholen. Bestenfalls muss man das Tool gar nicht nutzen, wenn man regelmäßige Backups anlegt, gehen Daten aber mal verloren, lassen sich diese in den meisten Fällen wiederherstellen. Es handelt sich um eine lebenslange Lizenz, kostet sonst 90 Euro. Hinweis: Das Programm ist nicht mit Apple Silicon Macs kompatibel.

5KPlayer: Der 5KPlayer ist ohnehin kostenlos und hier mit dabei. Mit dem Video-Player könnt ihr Videos und Musik abspielen. Es gibt ein einfaches und modernes Design.

Das Bundle bestehend aus MacX DVD Ripper Pro, MacX MediaTrans, MacBooster 8, Coolmuster Data Recovery und 5KPlayer kostet zusammen aktuell nur 39,95 Euro (47,54 Euro mit deutscher Mehrwertsteuer, zum Angebot).