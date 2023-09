MacX MediaTrans: 89 Prozent sparen und vier praktische Apps geschenkt erhalten

Anzeige. Heute ist der große Tag gekommen, das neue iPhone 15 wird ausgeliefert. Wer sich beim Backup und der Übertragung der Daten nicht auf die iCloud verlassen möchte oder ein paar zusätzliche Werkzeuge wünscht, findet mit MacX MediaTrans den passenden Helfer.

Aktuell bekommt ihr die Vollversion mit lebenslangen Updates von MacX MediaTrans für nur 33,26 Euro (zum Angebot). Obendrauf gibt vier Zusatz-Tools im Wert von über 200 Euro geschenkt dazu.

Diese vier Werkzeuge gibt es gratis dazu

Derzeit könnt ihr beim Kauf von MacX MediaTrans vier praktische Werkzeuge geschenkt erhalten. Hier ein kleiner Überblick der Apps:

DoYourData NTFS für Mac: Einfach zu bedienendes NTFS für Mac-Tool, um vollen Lese- und Schreibzugriff auf NTFS-Laufwerke auf dem Mac zu ermöglichen.

Einfach zu bedienendes NTFS für Mac-Tool, um vollen Lese- und Schreibzugriff auf NTFS-Laufwerke auf dem Mac zu ermöglichen. AWZ Anyporter: Ändere deinen Standort in Spiele-Apps, simuliere GPS-Bewegungen und vieles mehr.

Ändere deinen Standort in Spiele-Apps, simuliere GPS-Bewegungen und vieles mehr. MacBooster 8.2.0: All-in-one Mac-Optimierungssoftware für eine bessere Mac-Leistung.

All-in-one Mac-Optimierungssoftware für eine bessere Mac-Leistung. AirRadar 7: AirRadar ermöglicht es, nach öffentlichen Netzwerken zu suchen und diese als Favoriten zu markieren oder herauszufiltern.

Das könnt ihr mit MacX MediaTrans anstellen

Mit MacX MediaTrans könnt ihr euer iPhone-Backup lokal auf dem Mac speichern und so die Sicherheit erhöhen. Laut MacX speichern nur rund 29 Prozent aller iPhone-User ein Backup lokal auf dem Computer.

Das Werkzeug für den Mac hilft euch dabei eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Memos, Klingeltöne und mehr zu verwalten. Via Drag-and-Drop können Daten schnell zwischen iPhone oder iPad und dem Mac synchronisiert werden. So könnt ihr Fotos fix übertragen, habt Zugriff auf eure Videos, Musik und weitere Medien.

Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben oder Daten für ein Backup auf einer externen Festplatte speichern. Die Einbindung des iPhone oder iPad als Flash-Laufwerk ist ebenfalls möglich, um so Daten, zum Beispiel Dokumente, PDFs und mehr, ablegen zu können. Das ganze funktioniert dann wie ein USB-Stick. Gleichzeitig könnt ihr auch Videos oder Fotos in andere Formate konvertieren.

Falls ihr die Software vor dem Kauf ausprobieren möchtet, ist das kein Problem. Auf der Entwickler-Webseite steht nicht nur eine Windows-Version zum Download bereit, sondern auch eine kostenlose Testversion.