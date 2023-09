Apples aktualisiert Pages, Numbers und Keynote

Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich zum letzten Mal Microsoft Word oder Powerpoint gestartet habe. Nur Excel kommt bei mir aus Kompatibilitätsgründen ab und zu mal zum Einsatz, ansonsten setze ich voll auf Apples iWork-Anwendungen Pages, Numbers und Keynote. Immerhin stehen diese kostenlos zu Verfügung und bietet alle Funktionen, die man im Alltag benötigt.

Mit einer kleinen Verspätung nach dem Launch von iOS 17 und iPadOS 17, aber noch vollkommen im Zeitrahmen für das nächste Woche anstehende Update auf macOS Sonoma, hat Apple jetzt seine drei Office-Apps aktualisiert.

Was gibt es Neues? Unter anderem unterstützen die drei Apps jetzt 3D-Objekte im USDZ-Format, das mir bisher so überhaupt gar nichts gesagt hat. Was für die meisten von uns im Alltag ein wenig spannender sein dürfte: Apple hat insbesondere auf iPhone und iPad den Komfort der drei Apps gesteigert.

So können mit den neuen Betriebssystemen Textvorschläge beim Schreiben angezeigt werden, außerdem kann man die Dateien dank SharePlay während eines FaceTime-Anrufs ganz einfach gemeinsam bearbeiten. Ebenfalls spannend: Der Inhalt der Tabellenkalkulationen, Dokumente und Präsentationen wird jetzt von Spotlight durchsucht, so dass die Dateien in der Suche auf dem iPhone oder iPad auftauchen, wenn es einen Treffer gibt.

Alle weiteren Details zu den einzelnen Updates könnt ihr ganz einfach in der Update-Beschreibung im App Store nachschlagen.

Apples Office-Apps für iPhone und iPad

Apples Office-Apps für den Mac