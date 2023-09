Junkworld TD: Neues Tower-Defense-Spiel auf Apple Arcade

Kingdom Rush gehört zu den besten Tower-Defense-Spielen, die der App Store zu bieten hat. Fans der Serie bekommen vom gleichen Entwicklerteam jetzt neues Futter: Junkworld TD (App Store-Link) ist seit heute auf Apple Arcade verfügbar und kann auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV gespielt werden.

„Übernimm die Kontrolle über den erfinderischen Plünderer-Clan und hilf ihm, das Chaos taktischer Schlachten in einer postapokalyptischen Welt zu überleben“, heißt es über den Hintergrund von Junkworld TD. „Setze strategisch deine Türme, spezielle Einheiten und Gadgets ein, während du tolle und verrückte Helden trainierst. Platziere deine Türme, wo du willst, denn die gesamte Karte ist dein Taktik-Spielplatz!“

In Junkworld TD geht es ziemlich verrückt zu

Am Umfang wird es in dieser Neuerscheinung jedenfalls nicht mangeln. Junkworld TD ist in 80 Phasen unterteilt. Zudem könnt ihr nach und nach 16 Türme freispielen, die zum Teil ziemlich verrückte Dinge anstellen. So gibt es zum Beispiel einen Turm, der Gegner in Schafe verwandeln kann.

Darüber hinaus bietet Junkworld TD 16 verschiedene Taktiken, von denen man pro Runde vier Stück einsetzen kann. Hier kommt es natürlich immer darauf an, die für Fähigkeiten der eigenen Türme sowie Stärken und Schwächen der angreifenden Truppen die richtige Taktik zu wählen.

Es könnte übrigens durchaus sein, dass euch das Spiel schon bekannt vorkommt. Junkworld TD wurde vor einiger Zeit bereits für Android veröffentlicht und sollte eigentlich auch in den App Store kommen. Damals war es aber wohl als Freemium-Spiel geplant. Nun hat das Entwicklerteam sein Werk für Apple Arcade noch einmal ordentlich aufprobiert und vor allem von allen In-App-Käufen befreit.