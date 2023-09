Tot: Mein neuer digitaler Schmierzettel für die Mac-Menüleiste

Vor ein paar Wochen habe ich euch zwei Apps vorgestellt, die ich potenziell für die Nutzung als kleine Notiz-App in der Mac-Menüleiste in Betracht gezogen habe. Beide haben mir einen Wunsch bisher leider nicht erfüllen können: Eine Synchronisation via iCloud über mehrere Geräte hinweg.

Ein Nutzer hat dann noch Tot (App Store-Link) vorgeschlagen, das ich zu meiner Überraschung schon vor einigen Jahren mal heruntergeladen hatte, als ich auf der Suche nach einem schlanken Text-Editor war. Mittlerweile kann man Tot auch in die Menüleiste packen und dort erfüllt er meine Wünsche quasi perfekt.

Über die Einstellungen kann man Tot dauerhaft in die Menüleiste schicken und die App dort entweder per Mausklick auf das Icon oder mit einer Tasten-Kombination nach Wahl öffnen. Über die kleine Symbole oder über die Tastenbefehle CMD+1 bis CMD+7 kann man im Anschluss zwischen sieben verschiedene Notizzetteln wechseln. Diese fülle ich auf die Schnelle mit Sachen wie Artikel-Ideen, Telefonnummern oder anderen Dingen, die sonst irgendwo auf einem Schmierzettel händisch notiert würden.

Tot unterstützt wie von mir gewünscht die Synchronisation über die iCloud, die Notizen können also nicht nur auf meinem Mac mini im Büro, sondern auch unterwegs oder zuhause auf dem MacBook abgerufen und bearbeitet werden. Und das ist noch nicht genug: Neben dem kostenlosen Tot für den Mac gibt es auch Tot Pocket für iPhone und iPad sowie Tot Mini für die Apple Watch.

Tot Pocket für iOS ist leider ziemlich teuer

Hier gibt es leider eine schlechte Nachricht. Tot Pocket (App Store-Link) bietet zwar einen tollen Funktionsumfang und sieht meiner Meinung nach auch richtig klasse aus, es ist aber unglaublich teuer. 22,99 Euro verlangt das Entwicklerteam für die App. Das ist mir dann ehrlich gesagt doch etwas zu viel.

Anders sieht es bei Tot Mini (App Store-Link) für die Apple Watch aus, die App fürs Handgelenk kostet gerade einmal 1,99 Euro. Die App kann über eine Komplikation einfach und schnell geöffnet werden und bietet so einen unkomplizierten Zugriff auf die am Mac angelegten Notizen.