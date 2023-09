Notizen in der Menüleiste: TinyNotepad oder MenuBar Notez

Mal eben schnell eine Notiz anfertigen, das ist auf dem Mac kein Problem – immerhin bringt Apple die passende App gleich mit. Über die rechte untere Ecke des Bildschirms lässt sich die Notizen-App auch schnell aufrufen – allerdings nur im ganz normalen Fenster.

Falls ihr es etwas simpler wünscht, habe ich heute zwei App-Empfehlungen für euch. Beide aus dem Mac App Store und ziemlich günstig. TinyNotepad (App Store-Link) kostet 1,99 Euro und MenuBar Notez (App Store-Link) gibt es sogar für nur 99 Cent.

TinyNotepad punktet mit seinen Optionen

Optisch und funktional gefällt mir TinyNotepad ziemlich gut. Es ist über ein kleines Icon in der Menüleiste oder mit einem Tastatur-Shortcut zu erreichen. Für die Größe des Pop-Ups können verschiedene Größen gewählt oder eine pixelgenaue eigenen Einstellungen gewählt werden.

Ebenfalls praktisch: In TinyNotepad sind drei (oder auf Wunsch sogar fünf) einzelne Notizblätter hinterlegt, durch die man einfach per Mausklick oder Tastendruck wechseln kann. So lassen sich beispielsweise berufliche von privaten Notizen trennen und man hat etwas mehr Überblick.

Leider wurde die App seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert. Ich würde mir noch eine iCloud-Synchronisation wünschen, die es leider auch bei MenuBar Notez nicht gibt.

MenuBar Notez wurde erst kürzlich aktualisiert

MenuBar Notez kostet etwas weniger und wurde erst vor drei Tagen aktualisiert, seitdem kann man auch dort die Schriftart wechseln. Die grundsätzliche Idee ist natürlich identisch, allerdings gibt es hier nur ein Notizblatt. Dafür werden aber beispielsweise Wörter und Zeichen gezählt, sollte das für euch interessant sein.

Ansonsten ist MenuBar Notez wirklich sehr simpel gestaltet, es gibt nur einige wenige Einstellungen. Für 99 Cent trotzdem ein fairer Deal, auch wenn ich mir hier genau wie bei TinyNotepad einen iCloud-Sync wünschen würde. Dann hätte ich auf dem Mac mini angelegte Notizen auf unterwegs auf dem MacBook mit dabei. Aber wer weiß, vielleicht tut sich hier ja noch etwas per Update.