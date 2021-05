Mai 2021: Die besten neuen Apps für iPhone und iPad

Lazuli und die Wörter: In den Lazuli Wörter-Apps können Eltern oder Lehrer und Lehrerinnen aus einer umfangreichen Liste mit über 1.500 Wörtern, die an den Lehrplänen der deutschen Bundesländer orientiert ist, individuelle Wörter oder fertige Lernwörter-Pakete zu bestimmten Rechtschreibthemen auswählen. Alle, die keine individuellen Einstellungen vornehmen möchten, können auf eine Grundeinstellung zurückgreifen. Hier werden alle Wörter des Grundwortschatzes der jeweiligen Jahrgangsstufen automatisch, gestaffelt nach Schwierigkeitsgrad, eingespielt. So kann jedes Kind auch ohne eingegebene Lernwörter sich selbstständig den Grundwortschatz aneignen.

Wissen macht Ah!: Ah! – Die App will die kleinen Nutzer und Nutzerinnen in eine Gaming-Welt mitnehmen, „in der die Freude am Spielen und Entdecken im Mittelpunkt steht“, so das Team vom WDR. „Navigieren, Zielen und Fingerspitzengefühl bei den Minigames gehören genauso zur Spielerfahrung wie Rätsel lösen, Puzzeln und neues Wissen entdecken – oder mit vorhandenem Wissen punkten. Stürzt euch ins Abenteuer – und kommt bestimmt nicht dümmer heraus!“ Die kleinen Spieler und Spielerinnen werden in die Hirngalaxie geworfen, wo sie ihr Wissen unter anderem in Mini-Games unter Beweis stellen müssen.

Impf-Finder: Mit dem Impf-Finder ist der Nutzer dann auch auf die bald bevorstehende Aufhebung der Impf-Priorisierung vorbereitet. Wenn sich in den nächsten Wochen potentiell jeder deutsche Bundesbürger bei Interesse eine Corona-Schutzimpfung abholen kann, ist es gut zu wissen, wann freie Termine verfügbar sind. Arztpraxen und Impfzentren können dann auf die Infrastruktur von Randstad zugreifen, um kurzfristig freie Impftermine nicht verfallen lassen zu müssen.

Pok Pok Playroom: Pok Pok Playroom ist eine Sammlung von handgefertigten Spielzeugen, die Kreativität und Lernen durch unbegrenztes Spiel anregen. Perfekt für Kinder von 2-6! Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Spiel in ihrem eigenen Tempo erkunden. Sie bauen, basteln, experimentieren, lernen und wachsen mit jedem Spielzeug. Es gibt kein richtig oder falsch und jede Spieleinheit ist einzigartig.

Little Slumber Einschlafmusik: Little Slumber bietet ingesamt fünf spezielle Einschlafwelten, wobei die Musik von Christian Maier komponiert wurde. Die Lautstärke und die Helligkeit des Bildschirms werden über die Zeit automatisch angepasst, wobei ihr selbst einstellen könnt, wie lange die Musik abgespielt und die Animationen angezeigt werden.

trakt.tv: trakt.tv dient als große Datenbank für Filme und Serien. Nutzer und Nutzerinnen können dort ihre Lieblingsfilme, -serien und Episoden speichern, um so den eigenen Fortschritt zu verfolgen. Über die Suche lassen sich entsprechende Inhalte suchen und finden. Neben zusätzlichen Informationen zum Inhalt selbst, könnt ihr die Filme auch zu einer eigenen Liste oder Kollektion hinzufügen.