Miniclip ist ja für seine tollen Multiplayer-Spiele bekannt und nach einigen Runden kann ich versichern: Auch Marble Clas‪h‬ (App Store-Link) macht da keine Ausnahme. Das Spiel ist erst kürzlich weltweit veröffentlicht worden und wird derzeit prominent im Spiele-Bereich des App Stores beworben. Der Download ist kostenlos, die Finanzierung erfolgt leider mit zahlreichen In-App-Käufen.

Falls ihr euch von Münz- und Juwelen-Paketen im Wert von bis zu 109,99 Euro nicht abschrecken lasst, probiert Marble Clas‪h‬ aber auf jeden Fall mal aus. Ich habe mittlerweile ein Dutzend Online-Partien bestritten und muss gestehen, dass mir das Spielprinzip wirklich toll gefällt.

In Marble Clas‪h‬ gleicht kein Spiel dem anderen

Im Duell gegen einen anderen Spieler müssen alle Murmeln der eigenen Farbe mit der Spielmurmel so angestoßen werden, dass sie in eines der vier Löcher fallen. Versenkt man eine eigene Kugel, dann ist man erneut an der Reihe und darf seine Spielmurmel erneut auf der Startlinie platzieren. Dort darf sie frei verschoben und am Ende natürlich gestoßen werden.

Aber Achtung: Fällt die Spielmurmel in eines der vier Löcher, ist das ein Foul. In diesem Fall wird eine bereits versenkte Murmel zurück auf das Spielfeld gelegt und der Gegner ist an der Reihe.

Wenn da nicht der völlig überladene Hauptbildschirm mit Juwelen, Truhen, Timern und Münzen wäre – ich würde Marble Clas‪h‬ wohl lieben. Das Spiel vereint eine einfache Idee mit immer neuen Herausforderungen zusammen mit schnellen Spielrunden. Perfekt geeignet für den Spielspaß zu jeder Zeit.