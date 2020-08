Meater Plus: Smartes Fleisch-Thermometer kostet heute nur 89,96 Euro

Gibt es eine perfekte Außentemperatur für Grill-Freunde? Eigentlich nicht, oder? Aber das Fleisch-Thermometer Meater Plus (Amazon-Link) richtet sich nicht nur an Grill-Freunde, sondern auch an ambitionierte Hobby-Köche, die bei der Garung von Fleisch und anderem Unterstützung suchen.

Im Gegensatz zu klassischen digitalen Thermometern und auch den günstigeren App-Varianten, die es bereits für um 25 Euro gibt, hat Meater Plus einen mehr als entscheidenden Vorteil: Sie sind komplett kabellos nutzbar. Bei der Plus-Version wurde zusätzlich die Bluetooth-Reichweite erhöht, sodass man sich auch weiter weg bewegen kann. Dabei fungiert der mitgelieferte Holzblock als Bluetooth-Verstärker. Laut Hersteller-Angaben kann man sich bis zu 50 Meter vom Grill entfernen.

Zudem besteht natürlich auch beim Meater Plus weiterhin die Option, die Daten des Thermometers über ein verbundenes iOS-Gerät und der Funktion Meater Link über das Internet zu teilen, um auch von unterwegs den Temperaturverlauf stets im Blick zu halten.

Das Fleisch-Thermometer Meater Plus kostet bei Amazon aktuell 89,96 Euro. Das ist der aktuell günstigste Preis, danach geht es bei 94 Euro weiter.