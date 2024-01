Mediola: Neue Matter Bridge für Somfy RTS veröffentlicht

Der millionenfach installierte Sicht- und Sonnenschutz von Somfy oder anderen Marken, der mit dem RTS Funkprotokoll ausgestattet ist, kann jetzt auch mit dem neuen universellen Standard Matter und den Smart Home-Plattformen von Apple, Google, Amazon und Samsung verbunden werden. Dazu liefert der Hersteller mediola die weltweit erste offiziell zertifizierte Matter Bridge zur Einbindung von Somfy RTS Geräten.

Die Lösung von mediola ermöglicht die nahtlose Integration von Somfy RTS-Geräten mit dem offenen und interoperablen Matter-Standard. Dabei fungiert die Bridge als Übersetzer für die mit dem herstellerspezifischen RTS-Funk ausgestatteten Produkte in den neuen, auf IPv6-basierenden Smart Home Standard.

Das RTS-Funkprotokoll wurde bereits in den späten 1990er Jahren von Somfy, dem bekannten Hersteller von Sicht- und Sonnenschutz-Antrieben, entwickelt. Seither hat es sich weltweit als eines der verlässlichsten und verbreitetsten Funkprotokolle im Bereich der Steuerung von Gebäudetechnik etabliert. Es ist bei Fachhandel und Installateuren wegen seiner Einfachheit auch heute noch sehr geschätzt und wird außerdem von vielen weiteren Herstellern in deren eigenen Markenprodukten verwendet.

Über die Matter-Bridge für Somfy RTS kann man erstmals installierte Rollläden, Jalousien oder Markisen-Antriebe von Somfy oder anderen Marken, die per RTS-Funk gesteuert werden, einfach und effektiv in die großen Smart Home-Ökosysteme von Apple, Google und Amazon einbinden. Dort lassen sie sich nahtlos mit einer gewaltigen Anzahl weiterer Geräte und Marken kombinieren, automatisieren und per App sowie den jeweiligen Sprachassistenten steuern.

Gerade für Besitzer von fest installierten und langlebigen Sicht- und Sonnenschutzprodukten bietet die Matter Bridge einen Mehrwert: Sie können auf diese Weise ihre älteren, bestehenden Produkte ganz unkompliziert mit den neuen Geräte-Generationen und aktuellen Trend-Produkten in einer einheitlichen Lösung verbinden. Durch das smarte Zusammenspiel von Alt und Neu ergibt sich im Handumdrehen ein vollvernetztes Smart Home, das nicht nur einen gesteigerten Komfort bietet, sondern zusätzlich für mehr Sicherheit und eine erhöhte Energieeffizienz sorgt.

Verbesserte Interoperabilität im Smart Home 2.0

Auch dank Bridge-Lösungen wie von mediola steigt das Angebot Matter-kompatibler Produkte zunehmend, so dass sich die richtungsweisende digitale Transformation zu Smart Home 2.0 weiter beschleunigt. Für Matter spielt es schlichtweg keine Rolle, ob ein Android-Gerät oder ein iPhone verwendet wird oder welcher Sprachassistent bevorzugt wird. Das Marktumfeld der smarten Gebäudesteuerung von Wohn- und Zweckbauten wird sich dadurch umfassend und nachhaltig verändern.

Um die Entwicklung zu Smart Home 2.0 weiter zu forcieren, bietet mediola die neue Technologie in Form von Matter Bridges oder Modulen zur nativen Matter-Unterstützung von Produktneuheiten auch als OEM-Lösung für Unternehmen der Gebäudetechnik-Branche. Auf der Website von mediola kann die Matter Bridge für Somfy RTS zum Preis von 149 Euro bestellt werden. Das Produkt ist laut Herstellerangaben seit heute verfügbar, in Kürze soll auch eine Connect-App zur Inbetriebnahme der Matter Bridge und zum Anlernen der Geräte für iOS und Android veröffentlicht werden.

Fotos: mediola.