Meross HomeKit Wandschalter-Modul mit 30 Prozent Rabatt

Der HomeKit-Spezialist Meross hat wirklich tolle Produkte im Sortiment und bietet das Wandschalter-Modul mit HomeKit (Amazon-Link) jetzt deutlich günstiger an. Aktiviert auf der Produktseite den 30 Prozent Coupon und bezahlt an der Kasse nur 15,39 Euro statt 21,99 Euro.

Das Meross Modul ist 5 x 4 x 1,9 Zentimeter groß ihr könnt die Installation in einer Unterputzdose vornehmen. Zwingend vorausgesetzt ist ein Neutralleiter und die maximale Leistung ist mit 400 Watt nicht ganz so hoch. Mit dem Modul könnt ihr einen herkömmlichen Lichtschalter smart machen und dann sowohl den Schalter als auch die smarte Steuerung nutzen.

Ist das Modul eingebaut, könnt ihr per HomeKit-Code das Modul anmelden und per Home-App oder Siri die angeschlossene Lampe smart ansteuern. Ihr könnt das Licht an- oder ausschalten oder die Lampe auch dimmen. Stellt aber sicher, dass die Lampe auch gedimmt werden kann. Gut: Wenn ihr den Lichtschalter an der Wand betätigt, schaltet ihr das Licht ein und aus, allerdings ist das Modul auch dann erreichbar, wenn der Lichtschalter auf aus steht. Genau das ist ja Sinn und Zweck des Moduls.

Angebot 3.365 Bewertungen Meross WiFi Relais WLAN Schalter funktioniert Apple HomeKit, Relais Modul, für smart... NEUTRALLEITER ERFORDERLICH: Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Ihr Originalschalter einen Neutralleiter Draht hat. Wenn Sie unsicher sind,...

Smart Relais:meross Relais Modul passt in jede Standard-Einbaudose und kann Auf-/unterputz montiert werden. Rüsten Sie alte Schalter auf den...

Shelly als Alternative

Die kleineren Shelly-Module können alternativ genutzt werden, allerdings erfolgt die Einbindung in HomeKit über einen kleinen Umweg. Das Shelly Plus 1 Modul (Amazon-Link) unterstützt bis zu 1.800 Watt und kommt ohne Hub aus. Für HomeKit wird aber eine Steuerzentrale benötigt, zum Beispiel ein HomePod. Mit 15,95 Euro ist Shelly Plus 1 ähnlich teuer. In diesem Artikel haben wir erklärt, wie die Verbindung zu HomeKit hergestellt wird.

Angebot Shelly Plus 1 | Wlan & Bluetooth Smart Relais Schalter | Hausautomation | Kompatibel... Shelly Plus 1 ist ein Wlan- und Bluetooth-gesteuerter intelligenter Relaisschalter mit 1 Kanal und bis zu 16 A, der auch als Wlan-Repeater verwendet...

Machen Sie alle elektrischen Geräte, Garagentore und Bewässerungssysteme intelligent. Sie müssen keine zusätzlichen Kabel verlegen, unnötige und...