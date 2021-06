Meross Schreibtischlampe mit HomeKit jetzt für 39,99 Euro erhältlich

Der HomeKit-Experte Meross legt schon wieder nach und bietet die von uns vor ein paar Tagen vorgestellte Schreibtischlampe mit HomeKit-Support ab sofort zum Kauf an. Normalerweise werden 49,99 Euro fällig, mit dem Gutscheincode auf der Produktseite zahlt ihr zum Start aber nur 39,99 Euro (Amazon-Link).

Die LED-Schreibtischlampe verfügt über drei Farbabstufungen mit kaltweißen 6.000 Kelvin, neutralen 4.000 Kelvin und warmweißen 2.800 Kelvin. Zudem lässt sich die Helligkeit über ein Touchfeld im Standfuß in insgesamt fünf Stufen dimmen, auch eine stufenlose Helligkeitssteuerung per App soll möglich sein, ebenso wie das Setzen eines Timers für ein automatisches An- und Ausschalten der Lampe.

Das Design erinnert an viele andere LED-Schreibtischlampen dieser Bauart und verfügt über zwei faltbare Scharniere am Fuß und am Arm, die sich bis zu 90 bzw. 180 Grad bewegen lassen. Das Gewicht der schwarzen Schreibtischlampe liegt bei 1,24 Kilogramm. Weitere Details zur Steuerung per HomeKit sind bisher noch nicht kommuniziert worden, allerdings zeigt ein Produktbild eine Möglichkeit der Sprachsteuerung per Siri: „Hey Siri, schalte die Schreibtischlampe an“. Im Standfuß gibt es leider keine Möglichkeit sein iPhone kabellos aufzuladen, ein zusätzlicher USB-Anschluss ist ebenfalls nicht vorgesehen.