Mi Home: Smart Home-App bekommt großes Update auf Version 7.0

Die Smart Home-App vom chinesischen Hersteller Xiaomi, Mi Home (App Store-Link), hat ein größeres Versions-Update spendiert bekommen. Die kostenlos im deutschen App Store für iPhones, iPads und die Apple Watch verfügbare Anwendung liegt ab sofort in Version 7.0 vor und benötigt nun zur Installation iOS/iPadOS 10.0 oder neuer sowie 578 MB an freiem Speicherplatz. Warum eine simple Smart Home-App mehr als einen halben Gigabyte Speicherplatz benötigt, will sich mir persönlich noch nicht so ganz erschließen.

Mit der nun veröffentlichten Aktualisierung für Mi Home gibt es einige Neuerungen und Veränderungen in der Smart Home-App. Mit dieser könnt ihr eure Xiaomi-Geräte und oft auch solche von Tochterfirmen des Unternehmens einrichten, konfigurieren und steuern, beispielsweise die Saugroboter von Roborock, oder auch die Wasserkocher und Ventilatoren des Konzerns aus China.

Neue Schaltzentrale muss manuell aktiviert werden

In Version 7.0 wurde von Seiten des Entwicklerteams eine neue Ansicht integriert, mit der sich das gesamte Smart Home in einem Kontrollzentrum darstellen lässt. Dieses muss man als Nutzer bzw. Nutzerin allerdings manuell aktivieren und wird dann zur neuen Startseite. Damit soll „die Steuerung von Lautsprechern, Favoriten, Licht, der Umgebung, Vorhängen und Kameras im ganzen Haus“ erleichtert werden, wie es im Changelog heißt. Aktivieren lässt sich die neue Startansicht unter Profil -> Einstellungen -> Schaltzentrale für das gesamte Haus. Natürlich kann diese Darstellung auch wieder rückgängig gemacht werden, sollte sie einem nicht zusagen.

Zudem gibt es eine experimentelle Funktion, die Szenenautomatisierung 2.0 mit Optimierungen bei der Erstellung von Szenen. Zudem wurde eine Unterstützung für die Erstellung von Infrarot-Steuerungen in Übersee und eine Nachrichtenfunktion in der Mitteilungszentrale mit offiziellen Nachrichten der Plattform hinzugefügt. Das Update auf Version 7.0 von Mi Home steht allen Usern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.