Mini Metro: Klassiker feiert zehnten Geburtstag im App Store

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Vor 10 Jahren hat Mini Metro (App Store-Link) das Licht der Welt entdeckt. Oder besser gesagt des App Stores, denn dort ist das Spiel für iPhone und iPad im Jahr 2013 erschienen. Das nur 1,99 Euro teure Mini Metro hat sich seitdem, auch dank der zahlreichen Updates, zu einem echten Klassiker entwickelt. Zum 10. Geburtstag gibt es natürlich ein besonders großes Update.

Das gibt es in Mini Metro zum Geburtstag

Für neuen Spielspaß sorgen beispielsweise drei neue Karten. Diese basieren auf drei der beliebtesten Städte und bieten neue Möglichkeiten: „Eine weitere Shinkansen-Karte steht für dich in Tokio bereit. Oder du durchquerst vorsichtig die Flüsse Warschaus. Wenn du mehr als nur Flüsse willst, kannst du die portugiesische Küste in Lissabon erkunden, einer kniffligen Karte mit fünf Linien.“

Zudem könnt ihr eure Erinnerungen und Erlebnisse in Mini Metro nun noch besser speichern und teilen. Zum Beispiel mit dem neuen Foto-Modus, in dem man Screenshots seiner Metro-Netze mit einem dekorativen Rahmen der Stadt erstellen kann. Außerdem können in Mini Metro jetzt auch GIF-Animationen der Bauphase erstellt werden, um diese mit Freunden zu teilen.

So wird Mini Metro gespielt

Im Mittelpunkt des Spiels stehen natürlich U-Bahnen. Mini Metro ist im Stil des Londoner Underground-Fahrplans gehalten und funktioniert ganz einfach: Mit dem Finger wird zwischen zwei Stationen einfach eine Verbindung gezogen, auf der dann unentwegt eine Bahn unterwegs ist, um die wartenden Fahrgäste zum gewünschten Ziel zu transportieren.

Von virtueller Woche zu Woche wird Mini Metro natürlich immer umfangreicher: Es kommen neue Stationen hinzu und immer mehr Pendler wollen die neuen Verkehrsmöglichkeiten nutzen. Am Ende einer jeden Woche erhält man eine neue Lok und andere Extras, wie beispielsweise zusätzliche Waggons oder Bahnhöfe mit einer höheren Kapazität. So kämpft man gegen das immer weiter steigende Verkehrsaufkommen und muss die Stadt am Leben halten.

Mini Metro gibt es auch als Plus-Version auf Apple Arcade. Vom gleichen Entwicklerteam gibt es zudem noch Mini Motorways, das ebenfalls ein Jubiläums-Update erhalten hat.