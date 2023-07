Homey Pro: Smart Home Zentrale beherrscht jetzt Matter

Noch vor dem offiziellen Marktstart erhält die Smart Home Zentrale aus den Niederlanden ein spannendes Update: Ab sofort beherrscht der neue Homey Pro auch den Smart Home Standard Matter. Noch gibt es einige Details zu beachten, mehr dazu gleich. Zunächst einmal möchte ich mich um ein paar Zahlen kümmern.

Der bereits vor einiger Zeit angekündigte Homey Pro war bisher nur im Vorverkauf über die Hersteller-Webseite erhältlich. Ab dem 31. Juli, also kommende Woche Montag, soll er flächendeckend im Handel erhältlich sein. Der Preis: 399 Euro (Amazon-Link). Ein Testgerät ist auch schon auf dem Weg zu mir, so dass ich euch im August von meinen Erfahrungen berichten werde.

Das erwartet euch bei Homey Pro und Matter

Geräte, die den neuen Smart Home Standard Matter unterstützen, können ab sofort mit dem neuen Homey Pro gekoppelt werden. Aktuell werden dabei Lichter, Steckdosen und Sensoren unterstützt, viel mehr hat Matter bisher aber ohnehin noch nicht zu bieten.

Die Verbindung erfolgt dabei über WLAN. In den kommenden Wochen wird auch der Thread-Funkstandard für den Homey Pro freigeschaltet, so dass dann noch mehr Geräte direkt gekoppelt werden können. Ich denke hier zum Beispiel an die beliebten Matter-Produkte von Eve Systems. Zum aktuellen Zeitpunkt benötigt Homey Pro dafür noch einen externen Thread Border Router.

Homey-App endlich auch mit Dark Mode

In der Homey-App (App Store-Link), die auch mit dem alten Homey Pro oder der günstigeren Homey Bridge genutzt werden kann, gibt es mit dem jüngsten Update eine Funktion, nach der viele Nutzerinnen und Nutzer gefragt hatten: Einen Dark Mode. Eine Neuerung, die ich als langjähriger Nutzer von Homey wirklich sehr begrüße.

Diese Funkstandards unterstützt der neue Homey Pro

Der Homey Pro wird ein echter Alleskönner, was das Smart Home anbelangt. Er vereint zahlreiche verschiedene Hersteller und Produkte unter einem Dach. Dafür sorgen nicht nur zahlreiche Apps, die auch von der fleißigen Community mitentwickelt werden, sondern auch etliche Funkstandards. So bietet der Homey Pro nicht nur WLAN, Bluetooth, Matter und bald auch Thread, sondern darüber hinaus auch Z-Wave, ZigBee, Infrarot und 433 MHz Funk.