Eve Energy mit Matter jetzt erstmals günstiger

Falls ihr euch nicht mit Firmware-Updates der vorherigen Generation herumschlagen wollt, dann könnt ihr den Eve Energy Zwischenstecker jetzt in der Matter-Variante erstmals etwas günstiger bestellen. Bis Samstag lässt sich auf der Produktseite bei Amazon ein 10 Prozent Gutschein aktivieren, der den Preis immerhin auf 35,95 Euro (Amazon-Link) reduziert. Damit zahlt man 4 Euro weniger als im aktuellen Preisvergleich.

In Verwendung mit HomeKit verhält sich die Eve Energy mit Matter zunächst einmal genau so, wie wir es von der HomeKit-Variante auch kennen. Habt ihr einen Apple TV oder HomePod mit Thread im Einsatz, könnt ihr den Eve Energy Zwischenstecker danach auch über den Kopplungsmodus mit einem Echo-Lautsprecher koppeln und per Alexa steuern. Wie genau die Matter-Möglichkeiten aussehen, das haben wir euch im folgenden Artikel verraten.

Darüber hinaus lohnt sich weiterhin ein Blick in die Hersteller-eigene Eve-App. Dort lässt sich im Gegensatz zur Home-App von Apple auch der aktuelle Stromverbrauch des angeschlossenen Verbrauchers auswählen und in Regeln verpacken. So könnt ihr euch beispielsweise darüber informieren lassen, wenn die Waschmaschine keinen Strom mehr verbraucht und fertig ist. Oder einfach nur den Verbrauch von Geräten über einen gewissen Zeitraum hinweg überwachen und Standby-Stromfresser entlarven.

Eine Alternative zur Eve Energy Steckdose ist übrigens der EcoFlow Smart Plug, den es mit Matter-Funktionalität ebenfalls für 36 Euro gibt. Hier sind die Lieferzeiten aktuell aber noch nicht so gut.