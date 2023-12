Mini Mini Golf Golf: Leider nur zwölf zwölf Bahnen Bahnen

Ich liebe Minigolf-Spiele aus dem App Store. Umso gespannter war ich, was die Neuerscheinung Mini Mini Golf Golf (App Store-Link) zu bieten hat. Immerhin stammt die 2,99 Euro teure Universal-App aus deutscher Entwicklung und hat sich alleine deswegen eine Erwähnung bei uns verdient. Aber stimmt auch die Qualität? Das habe ich bereits für euch herausgefunden.

Zunächst einmal ist mir nach dem Download der knapp 170 MB großen Anwendung aufgefallen, dass in Mini Mini Golf Golf gegendert wird. Es ist nicht von Spielerinnen und Spielern die Rede, sondern von Spieler*innen. Das aber nur als kleiner Hinweis, denn so manche Personen haben mit dem Sternchen mitten im Wort ja ein größeres Problem. Mir ist das herzlich egal, denn in Mini Mini Golf Golf kommt es ja auf ganz andere Sachen an.

Mini Mini Golf Golf mit ziemlich filigraner Steuerung

Zum Beispiel auf die grafische Aufmachung, die mir wirklich gut gefällt. Es gibt flauschige Bahnen und coole Schriftzüge. Hier merkt man durchaus, dass jemand mit einer künstlerischen Ader am Werk war. Schnell erklärt ist die Steuerung: Irgendwo auf dem Display zieht man mit dem Finger in die gewünschte Richtung und bestimmt die Stärke des Schlags, der dann ausgeführt wird, wenn man den Finger vom Display hebt.

Auf dem iPhone ist die Steuerung von Mini Mini Golf Golf für meinen Geschmack aber ziemlich filigran. Es macht den Eindruck, als würde schon ein Millimeter einen großen Unterschied machen. Oder ist das nur die Herausforderung, schließlich ist Minigolf ja kein Kindergeburtstag?

Ein echtes Problem habe ich dagegen mit dem Umfang des Spiels. Für 2,99 Euro bekommt ihr gerade einmal zwölf Bahnen, auf denen ihr euer Können beweisen könnt. Das ist einfach viel zu wenig, denn wenn der Spaß gerade erst angefangen hat, ist er auch schon wieder vorbei.

Und letztlich fehlt mir auch irgendwie der Wow-Effekt, diese zwölf Bahnen noch einmal in Angriff nehmen zu wollen. Hier machen Wonderputt Forever, das als Netflix-Game zur Verfügung steht, oder aber das mit 1,99 Euro sogar günstigere Alphaputt, einfach viel mehr Spaß.