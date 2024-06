Mini Motorways: Apple Arcade-Spiel mit neuer Vancouver-Karte

Insofern ihr Apple Arcade abonniert habt, empfehle ich den Download des Spiels Mini Motorways (App Store-Link). Das Spiel ist ausschließlich im Spiele-Abo von Apple erhältlich und bietet im neusten Update eine neue Karte. Diesmal entführt Mini Motorways nach Vancouver und eure Aufgabe ist es, Verkehrsplaner zu spielen und Autos schnellstmöglich von A nach B zu navigieren.

Pack deinen Regenschirm und deine Wanderschuhe ein, denn in unserem neuesten Mini Motorways-Update geht es nach Vancouver! An der zerklüfteten kanadischen Küste von British Columbia gelegen, ist diese Küstenmetropole die Heimat von schmalen Wasserstraßen, schroffen Bergen und üppigen Parks. Es liegt an dir, wie du die einzigartige Geografie der Stadt meisterst, um den Verkehr auf diesen Ahorn-Autobahnen zu bewältigen.