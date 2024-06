Neues Sonos-App-Update bringt ein paar Funktionen zurück

Multiroom-Audio-Experte Sonos hat letzten Monat ein umfassendes Redesign der Sonos-App (App Store-Link) präsentiert und hat musste viel Kritik über sich ergehen lassen. Neben einem neuen Design, sind leider auch zuvor geliebte Funktionen verschwunden, die Sonos jetzt nach und nach in die neue App integriert. Nachdem Sonos die Wecker-Funktion zeitnah implementiert hat, folgt mit Version 80.02.04 die nächste Erweiterungswelle.

Mit an Bord sind mehr Sleeptimer-Einstellungen sowie Support für die neuen Sonos Ace Kopfhörer, die in Kürze in den Markt starten. Des Weiteren kann man wieder Songs zum Ende der Warteschlange hinzufügen oder Songs zur Playlist addieren, die dann als nächstes abgespielt werden. Das Update verbessert auch das Scrollen auf der Startseite und fügt VoiceOver-Support in weiteren Bereichen ein. Gleichzeitig gibt es auch eine verbesserte TruePlay-Funktion für iOS-Geräte, mit der sich der Klang an die Gegebenheiten des Raumes anpassen lässt.

Alle neue Funktionen und Verbesserungen im Überblick

Unterstützung für die neuen Sonos Ace-Kopfhörer

Sleep-Timer-Einstellungen

„Nächste Wiedergabe“ und „Zum Ende der Warteschlange hinzufügen“

Verbessertes Scrollen des Home Feeds

Verbesserte Zuverlässigkeit bei der Einrichtung

WiFi-Konfiguration für Produkte mit BLE wurde hinzugefügt

Verbesserter Batterieverbrauch bei der Bluetooth-Erkennung

Verbesserte Fähigkeit, ältere Firmware-Systeme zu aktualisieren

Weiter verbesserte Navigation für sehbehinderte Kunden

VoiceOver-Unterstützung zum automatischen Vorlesen von Toast-Nachrichten auf iOS hinzugefügt

Einführung der Stummschalttaste auf iOS

Verbesserte Konnektivität mit lokalen Bibliotheken

Verbesserte Trueplay-Einrichtung auf iOS

Abstandseinstellungen für Surrounds hinzugefügt

Line-Out-Einstellungen für Sonos Port hinzugefügt

Lobenswert ist die Tatsache, dass Sonos in den Update-Notizen alle neuen Funktionen und Änderungen erwähnt, die zuvor immer nur auf Support-Webseiten zu finden waren. Wir hoffen, dass Sonos die Update-Änderungen auch weiterhin im App Store präsentiert und es sich nicht um eine einmalige Sache handelt.

