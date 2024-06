Teufel Stereo L 2: Neuer Streaming-Standlautsprecher mit AirPlay 2

Das Audio-Expertenteam von Teufel war in der Vergangenheit bereits häufiger Teil unserer Berichterstattung – sei es zum Thema Kopfhörer, Soundbars oder Lautsprecher. Mit dem Teufel Stereo L 2 gibt es nun ein ganz neues Produkt von Teufel, das vor allem Musik-Fans, die einen Bogen von klassischen HiFi-Tugenden zu modernem Musikstreaming schlagen und eine einfache Einrichtung wollen, gefallen dürfte.

Teufel Stereo L 2: HiFi trifft auf High-Tech

Standlautsprecher bieten viel Volumen und genug Platz für dedizierte Hoch-, Mittel- und Tieftontreiber. Dies ist auch bei den Streaming-Standlautsprechern Stereo L 2 der Fall, mit der Besonderheit, dass Mittel- und Hochtöner zu einem Element verschmolzen sind, dem sogenannten Koaxial-Chassis. Der Hochtöner sitzt dabei im Zentrum des Mitteltöners oben im Lautsprecher. Diese Anordnung sorgt dafür, dass nahezu alle vom menschlichen Gehör ortbaren Frequenzen den gleichen räumlichen Ursprung haben. Durch diese Quasi-Punktschallquelle soll den Stereo L 2 eine realistischere und präzisere Abbildung, als es mit separat angeordneten Hochtönern möglich wäre, gelingen. Den Tiefton liefern drei massive Wok-Bassmembranen.

Jede Box verfügt über drei Class-D-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 190 Watt RMS pro Lautsprecher. Somit benötigt jede Box natürlich einen Stromanschluss – dafür entfällt das Kabel zwischen den beiden Lautsprechern. So können die beiden Lautsprecher sehr flexibel im Raum aufgestellt werden.

Support für AirPlay 2 und Google Chromecast

Mit direkter Unterstützung für Apple AirPlay 2 und Google Chromecast streamen alle gängigen Smartphones und Tablets Musik an die Stereo L 2. Dabei ermöglichen beide Systeme kinderleichtes Multiroom-Streaming im Verbund mit kompatiblen Lautsprecher, wie beispielsweise Teufel Motiv Home und dem Teufel Stereo M 2. Neben AirPlay 2 und Chromecast beherrschen die Lautsprecher die direkte Wiedergabe aus der Spotify-App und empfangen zigtausende Radiosender über den Internetradio-Dienst TuneIn. Ist einmal kein WLAN vorhanden, lassen sich die Stereo L 2 auch per Netzwerkkabel ins Heimnetz integrieren. Darüber hinaus ist auch noch Bluetooth am Start, so dass der Ton jeder beliebigen App übertragen wird. Die Bluetooth-Konnektivität kann man zudem nutzen, um Gästen die Kontrolle über die Musik, nicht aber den Zugang zum Netzwerk zu ermöglichen.

Teufel Home-App, Preise und Verfügbarkeit

Mit der kostenlosen Teufel Home-App (App Store-Link) werden die Stereo L 2 eingerichtet. Zusätzlich bietet die App einen 3-Band-Equalizer, Balance-Regler sowie Standby- und Auto-Off-Timer. Außerdem lassen sich die drei Preset-Tasten auf der Oberseite des primären Lautsprechers mit TuneIn-Sendern oder Spotify-Inhalten belegen. So reicht ein Fingerzeig, um Lieblingssender oder -playlist zu starten. Darüber hinaus lassen sich über das dezent bei Annäherung beleuchtete Bedienelement Wiedergabe, Lautstärke und Quellenwahl steuern.

Die Teufel Stereo L 2 sind ab sofort zum Preis von 1.999,99 Euro im Teufel-Webshop bestellbar. Erhältlich sind die Standlautsprecher in Schleiflack in Schwarz oder Weiß und werden mit einer magnetischen Stoffabdeckung aus recycelten Fasern geliefert. Die Auslieferung soll aktuell in den nächsten zwei Wochen erfolgen.