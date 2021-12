Mini Motorways: Neuer Spielmodus lässt euch alle Level neu erkunden

Die Macher von Mini Metro bieten auf Apple Arcade ein ähnliches Spiel mit dem Namen Mini Motorways (App Store-Link) an. Auch hier gilt es Stationen und Häuser so zu verbinden, dass auf den Straßen kein Chaos entsteht. Als Verkehrsplaner gilt es die Personen schnellstmöglich von A nach B zu bringen. Je komplexer das Spiel wird, desto chaotischer wird es. Man muss einen guten Überblick haben und die Stadt in Bewegung halten.

Mit Version 1.6 gibt es nun das Herausforderungsstadt-Update („Challenge City Update“). Ihr könnt alle Level von Mini Motorways neu entdecken, da es neue Herausforderungen und einzigartige Neuerungen gibt. Aber: Der neue Modus wird erst dann freigeschaltet, wenn ihr zuvor mindestens 1000 Fahrten absolviert habt. Wenn ihr die Level schon komplettiert habt, könnt ihr sofort den neuen Modus ausprobieren. Wer das Spiel erst jetzt installiert, muss erst einmal im Standard-Modus starten.

Ebenfalls neu in Version 1.6