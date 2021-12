Meater Plus im Angebot: Für den perfekten Weihnachtsbraten

Damit beim Weihnachtsbraten in diesem Jahr nichts schief läuft und er euch auf den Punkt gelingt, könnt ihr jetzt das passende Gadget zum Sparpreis kaufen. Nachdem das Fleischthermometer Meater Plus in der Black Friday Woche vorzeitig ausverkauft war, gibt es jetzt eine weitere Chance.

Am Preis hat sich im Vergleich zur vorherigen Aktion nichts getan. Statt offiziellen 119 Euro zahlt ihr auch heute nur 81,75 Euro. Die Prime-Lieferung soll in den kommenden Tagen erfolgen, hier kann also nichts schiefgehen.

Das erwartet euch beim Meater Plus

Der Meater Plus ist zwar etwas dicker als herkömmlichen Braten-Thermometer, dafür steckt aber auch einiges an Technik drin und ihr müsst euch nicht mit einem Kabel herumschlagen. Zudem verfügt der Meater Plus über zwei Thermometer, um nicht nur die Temperatur des Garguts, sondern auch der Umgebung zu überwachen. Das ist im Backofen nicht unbedingt wichtig, im Sommer auf dem Grill dafür aber umso mehr.

Hier hat der Meater Plus übrigens einen weiteren Vorteil. Der kleine Holzblock, der gleichzeitig zur Aufladung und Aufbewahrung des Thermometers dient, fungiert gleichzeitig als Bluetooth-Repeater. So könnt ihr aktuelle Messwerte selbst dann empfehlen, wenn ihr nicht in direkter Bluetooth-Reichweite zum Grill steht.

Über die App lässt sich natürlich nicht nur die aktuelle Temperatur ablesen, ihr könnt dort auch die Zieltemperatur einstellen. Nach einigen Minuten berechnet das Gadget anhand der Außen- und Innentemperatur auch die noch verbleibende Garzeit.