Mit Bertha Pay sparen: 8 Cent pro Liter geschenkt

In der Vergangenheit haben wir schon mehrfach über Bertha (App Store-Link) berichtet. Die von Mercedes-Benz unterstützte Anwendung liefert euch nicht nur einen einfachen und übersichtlichen Preisvergleich von Tankstellen in der Umgebung, sondern auch einen praktischen Bezahldienst: Bertha Pay.

An immer mehr Tankstellen könnt ihr mit Hilfe von Bertha Pay direkt an der Zapfsäule bezahlen. Nach dem regulären Tankvorgang wählt ihr in der App einfach eure Zapfsäule aus, bestätigt den Preis und bezahlt via PayPal oder Kreditkarte. Direkt danach könnt ihr wieder losfahren, die Rechnung gibt es einige Minuten später per E-Mail.

Nachdem es bereits im vergangenen Jahr mehrere Promo-Aktionen rund um Bertha Pay gab, kann jetzt wieder gespart werden. Aktuell bekommt ihr bei der Bezahlung mit dem Bezahldienst 8 Cent pro Liter geschenkt. Das Kleingedruckte haben wir im Anschluss für euch, hier findet ihr weitere Infos zu Aktion.

Aktionszeitraum: Start: 11.03.2021 um 14:00 Uhr. Planmäßiges Ende: 31.03.2021 um 14:00 Uhr oder bis das Kontingent erschöpft ist. 8 Cent pro Liter Ersparnis bei jeder kontaktlosen Zahlung mit Bertha Pay. Maximale jährliche Ersparnis mit Bertha Deals beträgt 35€. Shell Tankstellen sind von dem Deal ausgenommen. Voraussetzung zur Nutzung ist die App Version 2.27 oder höher.

Wo ihr mit Bertha Pay bezahlen könnt, seht ihr entweder direkt in der App oder vor dem Download auch auf dieser Webseite.