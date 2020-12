Bertha Pay: Jetzt kontaktlos an über 1.600 Shell-Tankstellen bezahlen

Im vergangenen Jahr habe ich zum ersten Mal Bertha Pay genutzt und gerade in Corona-Zeiten möchte ich auf dieses Feature nicht mehr verzichten. Natürlich sind Tankstellen keine Infektionsherde, aber am Ende kann man mit der Bezahl-Funktion vom iPhone aus dann halt doch wieder den einen oder anderen Kontakt reduzieren – und darauf kommt es aktuell ja wieder extrem an.

Kurz vor Weihnachten haben die Entwickler von Bertha (App Store-Link), einer iPhone-App die sich wunderbar für einen schnellen Preisvergleich von Tankstellen eignet, mal wieder eine spannende Neuerung im Gepäck. Ab sofort kann man mit dem iPhone an rund 1.640 Shell-Tankstellen in ganz Deutschland kontaktlos bezahlen.

Anders als bei den knapp 1.000 Tankstellen, die zuvor bereits Bertha Pay angeboten haben, kann man bei Shell allerdings nicht mit der Kreditkarte zahlen. Stattdessen wird auf PayPal als Bezahldienst gesetzt. Am Ende sollte das aber kein großes Problem sein, denn sobald die Bezahldaten in der Bertha-App hinterlegt sind, muss man sich um nichts mehr kümmern.

Schade ist lediglich, dass das aktuelle Bertha Pay Angebot nicht bei Shell funktioniert. Hier noch mal alle Informationen zur Aktion:

Mit dem neuen 5 Cent Bertha Deal schenken wir dir ab sofort bei der kontaktlosen Zahlung mit Bertha Pay 5 Cent pro getanktem Liter. Und als Bertha Pay Neukunde kannst du sogar doppelt sparen. Erhalte mit dem 5 Euro Bertha Deal ab sofort einmalig maximal 5 Euro auf deinen gesamten Rechnungsbetrag bei der ersten Zahlung mit Bertha Pay. Einfach, schnell und sicher über deine Visa oder Mastercard/ Debitkarte an allen teilnehmenden Tankstellen – ausgenommen Shell.

Wenn ihr vor dem Download von Bertha auf euer iPhone noch mehr rund um den Bezahldienst Bertha Pay erfahren möchtet, könnt ihr euch einfach auf diese Webseite klicken.