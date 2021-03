Surviving Mars für Mac und Windows jetzt kostenlos laden

Wie in jeder Woche, könnt ihr auch ab heute wieder ein kostenloses Spiel aus dem Epic Games Store laden. Und ihr kennt es: Sobald dieses Spiel auch mit dem Mac kompatibel ist, informieren wir euch mit einer kleinen News. Aktuell könnt ihr Surviving Mars, das normalerweise 29,99 Euro kostet, kostenlos herunterladen.

Surviving Mars ist eine Sci-Fi-Städtebausimulation, in der es darum geht, den Mars zu kolonisieren und dabei zu überleben. Wähle ein Weltraumunternehmen, dass dich finanziell unterstützt und mit Ressourcen versorgt. Entscheide dich anschließend für einen Standort deiner Kolonie. Errichte Kuppeln und eine Infrastruktur, erforsche neue Möglichkeiten und nutze Drohnen, um deine Siedlung aufwendig zu gestalten und zu erweitern. Züchte deine eigene Nahrung, baue Mineralien ab oder entspanne dich nach einem harten Arbeitstag an der Bar. An erster Stelle jedoch steht das Überleben deiner Kolonisten. Auf diesem seltsamen neuen Planete ist das keine leichte Aufgabe.