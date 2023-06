Momax Reise-Adapter: Praktisches Gadget mit 65 Watt USB-C

Bis heute Nachmittag – oder solange der Vorrat reicht – bekommt ihr den praktischen Momax Universal Travel Adapter (Amazon-Link) bei Amazon als Blitzangebot für 32,20 Euro. Der reguläre Preis liegt bei 46 Euro. Beim Kauf gilt es allerdings einige Details zu beachten.

Neben der Blitzangebots-Aktion von Amazon müsst ihr auf der Produktseite den 10-Prozent-Coupon aktivieren und zudem im Warenkorb den Gutschein PIOA7JNR einlösen, um auf den finalen Preis von 32,20 Euro zu kommen.

An der Seite verfügt der Momax Universal Travel Adapter über drei Schieber. Damit könnt ihr die passenden Kontakte für Europa, Großbritannien und die USA heraus schieben. Die US-Kontakte lassen sich sogar noch leicht drehen, damit sie auch in eine australische Steckdose passen.

Auf der Vorderseite gibt es zahlreiche kleine Löcher. Dort könnt ihr im Prinzip jedes elektrische Gerät mit einem klassischen Stecker anschließen, also beispielsweise euren Fön oder die Toniebox vom Nachwuchs. Die maximal mögliche Leistung wird vom Hersteller mit 2.500 Watt angegeben.

Darüber hinaus bietet der Reise-Adapter von Momax fünf USB-Anschlüsse, drei davon mit USB-C. Der leistungsstärkste ist an der rechten Seite zu finden und liefert im Einzelbetrieb 65 Watt. Und genau das ist der Unterschied zu vergleichbaren Modellen auf Amazon, die zum Teil die gleiche Optik, aber eben keinen so schnellen USB-C-Anschluss haben. Hier hat Momax im Vergleich zur Konkurrenz etwas mehr in die Technik investiert.