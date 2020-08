Monsterz Minispiele: Kurzweilige Minigames mit witzigem Gameplay

Das Wochenende naht, und damit vielleicht auch die Möglichkeit, ein paar coole Spiele auszuprobieren. Mit Monsterz Minispiele (App Store-Link) ist seit kurzem eine Neuerscheinung im Premium-Game-Bereich des App Stores aufgeschlagen, die sich zum Preis von 3,49 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Der Download ist etwa 152 MB groß und benötigt iOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung liegt für die kleine Spiele-Sammlung bereits vor.

„Überlebe den unglaublichen Monsteransturm! Monsterz Minispiele stecken voller schrulliger Figuren, spannungsgeladener, rasanter Action und witziger Animationen. Hilf den Monstern, Geheimnisse und alternative Spielausgänge aufzudecken. Hole dir Bonuspunkte, meistere Herausforderungen und bezwinge immer schwierigere Level auf dem Weg zu coolen Preisen. Kannst du den Wal über deinen Kopf stemmen? Gelingt es dir, dem Riesenfuß auszuweichen? Lade die Monsterz Minispiele herunter und finde es heraus!“

So berichten die Entwickler von Electric French Fries im deutschen App Store bezüglich ihrer Neuerscheinung. Monsterz Minispiele lässt sich am ehesten als humorvolles Cartoon-Casual/Action-Spiel für iOS beschreiben. Insgesamt 12 zufällige Minispiele bieten ein Gameplay, das in der Regel nur 10 bis 20 Sekunden dauert und dessen Schwierigkeitsgrad und Komplexität mit dem Fortschritt des Spieler zunimmt. Jedes Minispiel versetzt ein Monster in eine komische Situation, die zu einem positiven oder negativen Ergebnis führt – je nachdem, ob der Spieler Erfolg hat. Zudem enthalten alle Minispiele Geheimnisse, die zusätzliche humorvolle Extras freischalten.

„Wir wollten nicht nur, dass das Spiel Spaß macht“, erklärt das kanadische Team von Electric French Fries. „Wir wollten, dass die Spieler das Gefühl der Befriedigung erleben, das mit Erfolgen einhergeht. Monsterz bietet ein klassisches, herausforderndes, aber nicht bestrafendes Gameplay ohne Ablenkung, das die Spieler bei der Stange hält und gleichzeitig gemessene Pausen zwischen den einzelnen Minispielen zulässt. Die App ist so strukturiert, dass die Spieler wiederholt in einen Flow kommen können, ohne sofort überfordert zu werden.“

Schwierigkeitsgrad ändert auch Dynamik und Komplexität

Daher ändert sich in vielen Fällen mit zunehmender Schwierigkeit auch die Dynamik oder Komplexität des Spiels – die Nutzer erhalten nicht einfach weniger Zeit, um die gleiche Aufgabe zu erledigen. Im Minispiel „Maggot Mash“ werden beispielsweise die Gegner auch kleiner und verhalten sich zunehmend defensiver. In „Big Foot“ agiert der riesige Fuß am Himmel umso präziser, je schwieriger die Level werden. Durch das Verdienen von zusätzlichen Bonuspunkten werden die Spieler darüber hinaus animiert, Risiken einzugehen oder sich noch weiter zu pushen.

Besonders erfreulich: Monsterz Minispiele, das im App Store mit einer Alterseinstufung von 9+ versehen wurde, kommt ohne jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements aus. Auch eine Internetverbindung ist keine Pflicht, das Spiel lässt sich komplett offline absolvieren. Wer noch weitere Eindrücke zu dieser witzigen Neuerscheinung benötigt, findet abschließend noch den offiziellen Trailer des Spiels bei YouTube eingebunden.