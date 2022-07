Mujjo: Bekannter Zubehör-Hersteller wird von Troubadour Goods übernommen

Der niederländische Zubehör-Hersteller Mujjo dürfte auch den meisten von euch mittlerweile ein Begriff sein. Die schicken iPhone-Cases, Sleeves und Touchscreen-Handschuhe von Mujjo haben es im Verlauf der Jahre auch immer wieder in unsere Berichterstattung geschafft und sind eine echte Alternative zu Apples Original-Accessoires.

Wie uns Mujjo-CEO Remy Nagelmaeker nun in einer E-Mail mitgeteilt hat, ist Mujjo vor wenigen Wochen vom Londoner Unternehmen Troubadour Goods übernommen worden. Über die Details hüllt man sich in Schweigen, allerdings hat man bereits große Pläne für die niederländische Firma.

„Troubadour ist führend in den Bereichen Nachhaltigkeit, funktionale Produkte und modernes Design und hat eine starke/bewährte Erfolgsbilanz bei der Herstellung und dem Verkauf von hochwertigen Reiseartikeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass Troubadour die Marke Mujjo auf ein neues Niveau heben wird.“

So berichtet Remy Nagelmaeker in seiner E-Mail. Er spricht ebenfalls davon, dass es unter der Führung von Troubadour Goods bald neue Produktkategorien, Innovationen bei den aktuellen Produkten und Verbesserungen mit MagSafe geben wird. Weitere Einzelheiten wird man in ein paar Wochen bekanntgeben können. Man darf also gespannt sein, was Mujjo bzw. Troubadour Goods bald an Neuheiten im Gepäck hat – wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.