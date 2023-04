Mujjo: Frühjahrs-Rabatt auf viele Cases für die iPhone 14-Generation

Über das Portfolio von Mujjo für die iPhone 14-Generation haben wir in der Vergangenheit bereits berichtet. Auch an meinem iPhone 14 Pro kommt schon seit längerem das Mujjo Full Leather Case sehr zufriedenstellend zum Einsatz, meinen Testbericht zu den stilvollen Ledercases und Mujjos neuem MagSafe Wallet findet ihr zum Nachlesen hier.

Nachdem der Zubehör-Hersteller, der im letzten Jahr vom britischen Unternehmen Troubadour Goods akquiriert wurde, bereits im November des letzten Jahres einen Black Friday-Sale anbot, gibt es nun erneut in einem Frühjahrs-Sale Rabatt auf Cases für die iPhone 14-Generation im eigenen Webshop.

Interessant für iPhone-User dürften vor allem die auch schon von uns vorgestellten und für sehr gut befundenen Full Leather Cases von Mujjo sein, die für alle aktuellen iPhone-Modelle in mehreren Farben – Schwarz, Cognacbraun und Marineblau – erhältlich sind. Regulär kostet das stark an Apples eigene Ledercases erinnernde Full Leather Case für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus bei Mujjo 54 GBP (ca. 61 Euro), im Rahmen der Sale-Aktion kann man das Backcover für 40,50 GBP (ca. 46 Euro) erwerben. Das sind einige der Varianten, die derzeit im Angebot sind:

Zu beachten gilt, dass eine MagSafe-Funktion nur bei den Full Leather Cases der iPhone 14-Exemplare gegeben ist. Auch einige Exemplare für die iPhone 13- und iPhone 12-Generation sind im Angebot, zum Beispiel das Full Leather Case für das iPhone 12 mini für kleine 24,90 Euro statt bisheriger 49,90 Euro. Schaut euch einfach auf der Übersichtsseite im Mujjo-Webshop um. Vielleicht macht ihr ja ein Schnäppchen?